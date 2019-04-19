大自然元素圖騰寢飾＋舒緩香氛 讓臥室成為避風港

2019-04-19 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



現代人生活步調緊湊，睡到自然醒似乎已成奢求，但不少研究發現，睡飽、睡好才能充分發揮大腦功能功能。為了提升忙碌現代人的生活品質，今年春夏有寢飾品牌與保養品牌合作，訴求透過寢飾美好的視覺圖騰與佈置、溫暖舒適的寢具膚觸，搭配舒緩的嗅覺香氛，來提升每晚的睡眠效果。

10/10 HOPE芳療講師指出，在人類的大腦中，處理嗅覺和情緒的區域是連結在一起的，透過嗅覺香氛來調節神經與壓力荷爾蒙，可讓身心感到愉悅、舒壓、鎮定，因此具有舒眠的效果，像是帶有溫暖草本香的枕頭噴霧，或是含舒緩香氛植物精油的臉部保養品，都具有舒眠的效果。

而擅長以大自然做為題材的Wedgwood寢飾，本季則以精湛的刺繡來呈現翩然起舞的彩蝶，紛飛穿梭楊柳春花的墨繡織畫卷中；也有以東方花卉植物，如梅菊、牡丹與蘋果花的立體圖紋，來表現深具異國風的中國風元素等新品。

此外，本季Wedgwood還溯源古希臘羊角神話，以細緻羊角圖騰，搭配滿溢生命力的五穀花果和繁複的葉型裝飾，交錯於溫婉的藍色調中，來展現春夏的豐饒富裕榮景。