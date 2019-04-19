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免疫療法給付門檻高 癌友怨看得到吃不到

2019-04-19 12:19聯合報 記者李樹人╱即時報導

「免疫療法已經開放了，剩下多少名額？我可以申請嗎？」最近一個月，台灣癌症基金會每天接到不少癌友焦急的詢問電話，其中許多癌友抱怨給付門檻相當高，看得到卻吃不到，有些人沮喪地說，等到申請核准用藥時，大概人也走了。

台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，今年度只釋放出800個名額，僧多粥少，勢必挑起醫病關係緊張，過年搶不到高鐵票、火車票就會引發民怨，而免疫療法攸關人命，要是這次沒搶到給付，到了明年，人可能早已不在，醫師一定被罵。

賴基銘說，每個病人都有被照顧的權利，健保署推出這項政策之前，並未經過深思熟慮，就會造成眾多民怨。

台癌基金會副執行長蔡麗娟說，受限於8億元經費，名額就是這麼多，如果病友發現自己剛好是第801個申請案，「不就只能等死？」因為病人沒有把握自己是否可以活到明年，等待下一個梯次的申請。

至於給付標準以生物標誌表現量為主，專家也認為不見得正確。賴基銘指出，越來越多研究發現，即使表現量低，接受免疫藥物也有不錯的療效。此外，免疫療法目前用在晚期癌友的第二線治療，此時身體狀況較差，也不見得適合做切片。

賴基銘認為，藥品部分負擔是一個可以考慮的給付方向，較符合公平正義機制，建議參考日本給付模式，病人使用昂貴免疫藥物，必須自付一定比率金額，而金額的高低則取決於年收入的多寡，低收入戶者甚至不用花一毛錢。

蔡麗娟則建議，為了公平起見，免疫療法給付應該比照C肝口服新藥，所有申請資料公開透明，民眾及醫師只要上網就可以了解申請狀況，還剩多少名額。

健保署花8億元給付800人免疫療法給付政策已經上路，賴基銘說，為了幫癌友爭取最大權益，同時幫政府解套，最近將邀集專家、醫師舉辦圓桌會議，提出具體可行的政策，供政府參考。

免疫療法給付門檻高，癌友怨看得到吃不到。示意圖
免疫療法給付門檻高，癌友怨看得到吃不到。示意圖
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