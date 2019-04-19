福隆沙雕季登場 今年要穿越小鎮尋找失落古文明

2019-04-19 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



邁入第12年的福隆國際沙雕藝術季，今天登場，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，邀請各國好手創造他們心目中的失落古文明，今年還將首度挑戰金氏世界紀錄，6月15日當天要打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，令人期待。

觀光局東北角管理處與福容大飯店一起合辦的福隆國際沙雕藝術季，不斷推陳出新，今年發揮更多創意，展區最多，展期最長，夜間也有光雕可賞，有別以往。

主辦單位今年邀請7國(臺灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國、加拿大)25位沙雕藝術家齊力在福隆沙灘創作，打造25座題作品、搭配展區內20組的小型互動沙雕、國際與國內沙雕賽共計20座，有「與神同行」、「穿越古今」、「海洋之美」三大展區。

為方便外籍旅客參訪，沙雕作品說明牌皆標示有QR-code，可用手機掃描聽取英、日、韓三種語音導覽；另外也貼心舖設無障礙木棧道，推動友善的旅遊環境服務，讓每位遊客同樣感受福隆沙雕、品味沙雕師們的創作。

今年國際沙雕賽主題「亞特蘭提斯」，讓各國好手創造他們心目中的失落古文明，得獎名單於今日揭曉，金鏟獎由來自韓國的Daeyoung ji作品「沉淪」獲得，第一名由來自中國的劉洋作品「涅槃」奪冠，第二名由來自中國的張作作品「柏拉圖理想城邦的陷落」獲得，第三名由來自台灣的周聖強作品「帝國的殞落」獲得，這些作品今天起可在福隆沙灘欣賞到。

福隆國際沙雕藝術季今年將首度挑戰金氏世界紀錄，6月15日當天將以東北角海岸常出現的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，現場由300位民眾在沙雕師的帶領下完成壯舉，共同為福隆國際沙雕藝術季超越新的里程碑。