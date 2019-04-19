貝克漢裸身出任務 43歲這樣帥合理嗎？

2019-04-19 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



日前才與全家人一起幫愛妻維多莉亞貝克漢慶生的前英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham），擔任帝舵表（Tudor） #BornToDare（天生敢為）宣言代言人，拋棄自己擅長的陸地主場、挑戰自己的恐懼，與世界自由潛水冠軍摩根波齊斯（Morgan Bourchis）一同潛入大海，「我只期待能平安返回陸地上，」他在影片中說。雖然潛水時都會穿包得緊緊的潛水衣，但他還是沒有辜負全球粉絲的期盼，在不需要穿著潛水衣的時候半裸演出。兩人在影片中也都配戴了Tudor Pelagos（帝舵領潛型）潛水腕表。