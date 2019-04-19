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6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

貝克漢裸身出任務 43歲這樣帥合理嗎？

2019-04-19 11:08聯合報 記者孫曼╱即時報導

日前才與全家人一起幫愛妻維多莉亞貝克漢慶生的前英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham），擔任帝舵表（Tudor） #BornToDare（天生敢為）宣言代言人，拋棄自己擅長的陸地主場、挑戰自己的恐懼，與世界自由潛水冠軍摩根波齊斯（Morgan Bourchis）一同潛入大海，「我只期待能平安返回陸地上，」他在影片中說。雖然潛水時都會穿包得緊緊的潛水衣，但他還是沒有辜負全球粉絲的期盼，在不需要穿著潛水衣的時候半裸演出。兩人在影片中也都配戴了Tudor Pelagos（帝舵領潛型）潛水腕表。

貝克漢這次接受帝舵表提出的挑戰，一開始對於身處茫茫大海、可能會有鯊魚出現覺得害怕，不過完成挑戰也啟發了他對自由潛水的興趣，表示日後一定還會繼續。此次探險過程中，貝克漢和波齊斯全程配戴帝舵 Pelagos（領潛型）潛水腕表，以較不鏽鋼輕盈40%的太金屬打造表殼與鍊帶，Pelagos具有深達500米的防水效能、專利自動調節表扣、帝舵表原廠機芯、動力儲備約70小時、瑞士官方天文台認證（COSC）、排氦閥門及全夜光顯示，不愧其希臘文名字Pelagos 原意：「與廣袤海洋息息相關、或棲息於海洋中」。

帝舵表特邀大衛貝克漢突破自我，挑戰自由潛水運動。圖／帝舵表提供
帝舵表特邀大衛貝克漢突破自我，挑戰自由潛水運動。圖／帝舵表提供
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帝舵表特邀大衛貝克漢突破自我，挑戰自由潛水運動。圖／帝舵表提供
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大衛貝克漢與世界自由潛水冠軍摩根波齊斯一起自由潛水。圖／帝舵表提供
大衛貝克漢與世界自由潛水冠軍摩根波齊斯一起自由潛水。圖／帝舵表提供
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TUDOR PELAGOS潛水腕表，13萬2,500元。圖／帝舵表提供
TUDOR PELAGOS潛水腕表，13萬2,500元。圖／帝舵表提供
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帝舵表特邀大衛貝克漢突破自我，挑戰自由潛水運動。圖／帝舵表提供
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希臘瑞士鯊魚
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