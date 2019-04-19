「老天爺不幫忙！」 旅宿業者憂強震又挫花蓮觀光

2019-04-19 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



花蓮觀光產業才剛揮別去年2月6日強震陰霾，昨天又發生規模6.1地震，重要景點太魯閣國家公園還有落石砸傷旅客。花蓮旅宿業者說已收到一些退房訂單，憂心觀光又受重挫。由於4月底是日本黃金周，預計會有不少日本旅客來台，旅行業者預估未來兩個月恐有部分外國團客會要求更改行程。

去年花蓮0206強震，網路瘋傳兩棟大樓傾斜坍塌的照片，其中一棟還是當地老牌飯店。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，網路傳播速度快，去年一直在傳花蓮災損照片，國內外看了都很震撼，尤其韓國地震頻率不高，因此嚴重影響韓國人觀光意願。但昨天的災損遠比去年少，應該不至於過度影響觀光市場。

事實上，這次強震花蓮飯店旅館都未傳出災情。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，旅遊是和平產業，日韓客人多少會擔心遇到地震，自由行跟團客這陣子可能會暫時避免到花蓮。不過昨天除了台北有大樓傾斜、太魯閣落石以外，沒有太大災害，影響程度相對較小。

日本旅行業協會去年發布暑假人氣旅遊地點排行，台灣擊敗韓國跟夏威夷拿下第一名；4月底適逢日本長達10天的連假，預估有不少日人到台灣旅遊。柯牧洲說，到台灣的日本團客約有一成會造訪花蓮，韓國團客主要在北部，陸客團則必經花蓮，但未來兩個月內不免會有團客要求變更行程，比如避開太魯閣，業者應盡快尋找其他替代觀光景點。

「老天爺都不幫忙！」有花蓮民宿業者說，去年強震導致觀光重挫，剩下當地人在消費，好不容易市場逐漸回溫，今年又來一次強震。民宿協會全國聯合會會長劉玲玲說，昨天她在花蓮的民宿已經收到陸客退房電話，很擔心影響持續擴大，其實當地沒有太大災損，希望外界對花蓮有信心。