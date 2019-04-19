OPI與台北萬豪推聯名京風午茶 送指彩與免費美甲服務

2019-04-19 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台北萬豪酒店今年春夏推出絢麗迷人的「京風午茶」，這是萬豪酒店點心房以美甲品牌OPI最新的Tokyo Collection玩轉東京系列指彩作發想，將靜謐莊嚴的日本神社、繁華絢爛的原宿、澀谷街頭、古意盎然的名城，化作櫻花、橙花水、金箔、水信玄餅、香濃抹茶等元素甜美登場，自即日起至5月31日限時推出。

「OPI X 萬豪酒店」所推出的京風午茶，每套（雙人份）NTD.1980+10%，亦可加價升級為氣泡酒或香檳下午茶，且享用下午茶，還將贈送每人一瓶OPI指彩，現場並有美甲師進駐，為OPI下午茶客人提供免費的美甲體驗（採預約制，額滿為止）。

其中，命名為「再見櫻吹雪」有著櫻花風味的透明水信玄餅，填入整朵鹽漬櫻花及奢華金箔，入口即化，靈感正是來自ＯPI「玩轉東京」系列指彩「再見櫻吹雪」櫻花粉色綴上金色花朵的絕美氛圍。

另一道「來一口特濃抹茶」，以新鮮檸檬幕斯圓球，包覆酸甜清新的日式柚子醬內餡，另以日本抹茶製成淡綠幕斯圓球，包覆自製櫻花醬內餡。兩圓球串上巧克力竹籤，巧妙模擬日式糰子串的可愛造型，俏皮表現ＯPI「玩轉東京」系列指彩「來一口特濃抹茶」與「透明人間」二款色號。

此外，「櫻花司康」則是有著櫻花風味的特製奶油司康，烤得金黃、綴上烘乾櫻花，也切合OPI 「玩轉東京」春夏限定聯名下午茶的京風印象。