蔡詩芸靠「煮菜」抓住老公王陽明 不吃魚翅、隨身帶餐具挺環保

2019-04-18 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



4月22日是世界地球日，保養品牌品木宣言在華山打造「愛地球公益快閃店」，二度邀請女神蔡詩芸出席活動，她呼籲大家重視環保愛地球，明確表達不吃魚翅，還隨身攜帶餐具，少用塑膠製品，最近還種起辣椒樹和蔥，用廚藝抓住老公王陽明的心。

「要抓住一個男人，要先抓住他的胃」，蔡詩芸是最強實踐者，透露自己愛下廚，拿手菜不少，王陽明愛吃她做的義大利麵、中菜與肉類，自豪說「喜歡吃什麼，都可以做給你吃」，原來馭夫秘訣就得靠煮菜。

蔡詩芸強調很關心環保議題，在現場提到：「現在都會避免使用免洗餐具或塑膠商品，尤其是無法分解的塑膠類製品類」，也說自己習慣隨身帶著環保餐具、水壺，並且呼籲大家，大自然的維護，是大家你我的責任，不要再被人類的私心給破壞了。

喜愛網球運動的蔡詩芸，提到保養小秘訣，很喜歡品木宣言的「靈芝水」，因為常有在戶外活動，所以對肌膚曬後保養，特別講究，品木宣言產品又主要是環保製程、天然的成分，對於環境上的污染，不會有負擔。

品木宣言即日起至5月1日，在華山打造的快閃店，採用「溫室」概念，讓妳走進這間溫室裡就彷彿來到森林。