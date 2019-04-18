柴契爾夫人為何訓練降嗓音？這本書揭開女性被安靜史

2019-04-18 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



「# Me Too」反性騷風潮在全球方興未艾，「女力」也成為熱門關鍵詞，各界關注兩性平權和女力時代的崛起。然而，英國古典學家瑪莉·畢爾德(Mary Beard)認為，女性「被安靜」的歷史存在已久，是一個集體現象，人們須從思考上重新檢視「權力」本質，實質的兩性平權時代才能早日到來。

瑪莉·畢爾德的名著《女力告白：最危險的力量與被噤聲的歷史》(WOMEN & POWER) 一書，在歐美一問世就熱賣，中文版近日由聯經出版在台推出。這本不到三萬字的小書，顛覆人們對「西方社會比較開明、願意給女性更多機會」的印象，從古希臘與羅馬人的世界來告訴讀者，「在壓抑女性的聲音這方面，西方文化可是已經練習了好幾千年」。

當今許多人關注「女力」時，並不了解女性的意見被忽視有多漫長的歷史。《女力告白》援引的例子遍及古今，特別是「在公開場合發聲」，畢爾德深入分析女性的意見在文學作品與歷史記事中被抹消的情況，除為自己蒙冤作辯護，許多女性角色總是「被安靜」，希臘神話裡的女性角色往往會被弄啞；連伊莉莎白女皇的著名演講，強調自身「雌雄同體」，也很有可能是後人為了讓她的演講更有權威性所竄改的結果。

「當初柴契爾夫人特地接受降低音調的嗓音訓練，就是因為她的顧問認為她尖高的嗓音缺乏權威」，畢爾德分析當代女性政治人物，如梅克爾、希拉蕊都習慣穿褲裝，不僅是為了方便，也讓她們看起來較權威、較像男性，「不願像政治人物的妻子淪為服裝展示架一般打扮自己。」

即使身為歷史學者，畢爾德也難逃性別歧視，她以自身經驗指出，就算是談論同一個主題，男性教授的說法觀眾欣然接受，但女性教授卻會接到觀眾私訊「指導」她該如何講述同一件事。

「我們必須更深入省思權力是什麼，為的是什麼，以及如何受到衡量。」畢爾德認為，女性如果不被歸屬於權力結構，那麼必須被重新定義的應該是權力，而非女性。當愈來愈多女性在各領域成功，就被視為兩性平權，其實依然是在權力不對等的框架中，「權力」的本質思考是畢爾德提醒世人的「女力告白」。