泰國鐵人料理冠軍來台！「煙燻黑鱈、龍蝦尾」登上新竹英迪格餐桌

2019-04-18 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自4月19日至4月20日，曾獲得2018泰國鐵人料理冠軍，現於曼谷CHARBangkok擔任行政主廚的Nikolas Ramire將於新竹英迪格酒店擔任客座主廚，除了帶來拿手的海鮮料理外，並還為餐廳加入2款改良的新菜色。

Nikolas Ramire過去為職業足球員，後踏入廚師之路，在美國和亞洲累積超過11年的烹飪驚豔，也曾於蟬聯多年「亞洲最佳50餐廳」第一的Gaggan接受訓練。在2018年時，Nikolas Ramire參加《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理競賽，於比賽中脫穎而出，成為第七季的泰國鐵人料理冠軍。

本次來台客座，Chef Nik 以拿手的海鮮料理為核心。開胃菜以白酒熬煮蛤蠣高湯，加入新鮮帝王蟹蟹身及蟹腳熬煮12個小時，搭配無毒有機小農直送生菜，整體組成蟹肉凍再鋪上昆布麵包，佐料為黃金奶油蛋黃醬。前菜以松露蜂蜜與XO龍蝦醬點綴炙烤緬因州龍蝦尾，襯托出半熟龍蝦尾的香甜口感。

第一主菜為輕度煙燻黑鱈，淋上洋蔥汁，副料為炭烤娃娃菜、洋蔥及酸豆。第二主菜為「美國頂級紐約客牛排」，以祕魯式醃料醃製，佐以傳統墨西哥辣豆醬及巧達起司，再鋪上進口乾蔥及香蔥碎。甜點以糖漬台灣地瓜，裹上胡桃奶霜搭配解構式南瓜派。