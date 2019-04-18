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空氣輕盈感VS.南洋度假風 蕭敬騰都很會

2019-04-18 21:55聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

蕭敬騰再度以「人走到哪、伸展台就在哪」的模式，近期在音樂選秀節目《這！就是原創》選穿風格迥異的服裝，展現他的駕馭功力。

其中一套MCM春夏系列服裝，緊扣空氣（Luft）的春夏主題，亮麗、輕盈，以材質展現行動力、自由度，晴空藍是當季主題色，延伸了品牌以旅行作為核心的概念，納入極限運動例如跳傘元素，服裝廣泛運用PVC面料與尼龍，輕、薄的風衣是點睛單品，蕭敬騰選穿logo印花尼龍上衣搭配降落傘褲，呼應當季來自跳傘運動的靈感，搭配的運動鞋也映襯logo印花，散發輕盈如風的魅力。

此外，另一套手繪熱帶風的服裝來自3.1 Phillip Lim 2019春季男裝系列，同樣讓人想到島嶼旅行的度假風，色彩繽紛中帶著神祕氣息，散發憂鬱熱帶的文學情致，更為鬆放的剪裁，讓都市型男放慢腳步休息片刻。色彩鮮豔的棕櫚樹印花襯衫搭配上八○年代調性的西裝，光澤感的嫘縈斜紋oversized外套與寬鬆的反褶西裝褲，打造了性格灑脫的男裝；紮染棉質束口褲配上復古風格的日式襯衫，則有南國度假的情調，蕭敬騰選了棕櫚樹印花外套與木槿花復古風格日式襯衫，剪裁的層疊趣味展現老蕭的多變情調。

蕭敬騰選穿3.1 Phillip Lim 2019春季男裝。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰選穿3.1 Phillip Lim 2019春季男裝。圖／喜鵲娛樂提供
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MCM尼龍套頭logo印花上衣，價格店洽。圖／MCM提供
MCM尼龍套頭logo印花上衣，價格店洽。圖／MCM提供
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3.1 Phillip Lim棕櫚樹印花外套34,500元、灰褐色紮染寬版T恤8...
3.1 Phillip Lim棕櫚樹印花外套34,500元、灰褐色紮染寬版T恤8,000元、灰褐色木槿花復古風格日式襯衫21,500元。圖／3.1 Phillip Lim提供
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MCM logo印花高筒運動鞋，售價18,500元。圖／MCM提供
MCM logo印花高筒運動鞋，售價18,500元。圖／MCM提供
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MCM銀色休閒降落傘褲，價格店洽。圖／MCM提供
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蕭敬騰詮釋春夏MCM系列以空氣為靈感、融入跳傘元素的系列。圖／MCM提供
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蕭敬騰詮釋春夏MCM系列以空氣為靈感、融入跳傘元素的系列。圖／MCM提供
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蕭敬騰選穿3.1 Phillip Lim 2019春季男裝。圖／喜鵲娛樂提供
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蕭敬騰選穿3.1 Phillip Lim 2019春季男裝。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰選穿3.1 Phillip Lim 2019春季男裝。圖／喜鵲娛樂提供
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蕭敬騰詮釋春夏MCM系列以空氣為靈感、融入跳傘元素的系列。圖／MCM提供
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蕭敬騰詮釋春夏MCM系列以空氣為靈感、融入跳傘元素的系列。圖／MCM提供
蕭敬騰詮釋春夏MCM系列以空氣為靈感、融入跳傘元素的系列。圖／MCM提供
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跳傘西裝憂鬱
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