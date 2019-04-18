空氣輕盈感VS.南洋度假風 蕭敬騰都很會

2019-04-18 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



蕭敬騰再度以「人走到哪、伸展台就在哪」的模式，近期在音樂選秀節目《這！就是原創》選穿風格迥異的服裝，展現他的駕馭功力。

其中一套MCM春夏系列服裝，緊扣空氣（Luft）的春夏主題，亮麗、輕盈，以材質展現行動力、自由度，晴空藍是當季主題色，延伸了品牌以旅行作為核心的概念，納入極限運動例如跳傘元素，服裝廣泛運用PVC面料與尼龍，輕、薄的風衣是點睛單品，蕭敬騰選穿logo印花尼龍上衣搭配降落傘褲，呼應當季來自跳傘運動的靈感，搭配的運動鞋也映襯logo印花，散發輕盈如風的魅力。