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康是美「春夏彩妝熱銷TOP 5」就是它！beauty口紅季再度登場快買一波

2019-04-18 20:34聯合報 記者陳立儀╱即時報導

近期康是美以周五、周六不限金額88折活動成功帶動買氣，即日起更推出防曬、護膚、卸妝、彩妝保養暢銷款等超過千項商品第2件5折、彩妝85折、消費滿688元再送醫美洗卸品的超級優惠，「beauty口紅季」也再度登場，即日起至5月14日指定5大品牌唇彩推出特定周間任選2件75折的破盤價，不論自己美麗或是採買母親節禮物就趁這一波！

康是美「beauty口紅季」網羅眾多流行唇彩品牌，特別推薦不容易沾杯的wet n wild貓女郎絲絨唇釉、MAYBELLINE媚比琳霧感液態唇膏系列、更添時尚感的Flomar HD霧感唇膏、BOURJOIS妙巴黎紅絲絨薄霧唇膏等啞光唇膏系列、超潤型的I’M MEME我愛親親4色彩虹筆、media媚點水灩光唇膏系列等。

除了彩妝85折、會員周日指定彩妝特價77折之外，康是美「beauty口紅季」KATE、L’OREAL PARIS巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳、media媚點、I’M MEME更推出特定周間品牌唇彩任選2件75折，各品牌特惠日期依店內公告；單次彩妝結帳滿688元再加碼送指定醫美洗卸商品1瓶，包括雅漾控油清爽潔膚凝膠100ml、珂潤控油保濕洗顏慕絲90ml、霓淨思一淨到底白泥潔顏乳100ml、DR.WU溫和潔淨卸妝水100ml等市價200元以上正貨商品。

康是美彩妝師團隊提醒愛美女性要定期為唇部去角質與保養，例如每周一次厚塗潤唇膏並以毛巾熱敷約1分鐘，再用細毛洗臉刷或乾淨軟毛牙刷溫柔去除唇部老廢角質；日常睡前保養可用細緻的角鯊精華，自唇部中央輕輕向外按摩。

此外，康是美也公布了春夏彩妝熱銷TOP 5，包括MAYBELLINE媚比琳喚顏妝前乳、KATE光雕立體修容盤、KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏、I’M MEME我愛零妝感無瑕粉底液、1028 Hold it超吸油蜜粉餅。

BOURJOIS妙巴黎紅絲絨薄霧唇膏系列，原價395元、活動期間任選第2件5折。...
BOURJOIS妙巴黎紅絲絨薄霧唇膏系列，原價395元、活動期間任選第2件5折。圖／康是美提供
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康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：1028 Hold it超吸油蜜粉餅。圖／康是美提...
康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：1028 Hold it超吸油蜜粉餅。圖／康是美提供
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康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：I’M MEME我愛零妝感無瑕粉底液。圖／康是美提...
康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：I’M MEME我愛零妝感無瑕粉底液。圖／康是美提供
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MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏系列，原價360元、活動期間特價30...
MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏系列，原價360元、活動期間特價306元。圖／康是美提供
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Za造霧者艷色唇釉系列，原價330元、活動期間任選第2件5折。圖／康是美提供
Za造霧者艷色唇釉系列，原價330元、活動期間任選第2件5折。圖／康是美提供
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I’M MEME我愛親親4色彩虹筆，原價390元、活動期間特價312元。圖／康是...
I’M MEME我愛親親4色彩虹筆，原價390元、活動期間特價312元。圖／康是美提供
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康是美今年再度舉辦「beauty口紅季」，即日起至5月14日指定5大品牌唇彩推出...
康是美今年再度舉辦「beauty口紅季」，即日起至5月14日指定5大品牌唇彩推出特定周間品牌唇彩任選2件75折。圖／康是美提供
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Flomar HD霧感唇膏系列，原價299元、活動期間特價254元。圖／康是美提...
Flomar HD霧感唇膏系列，原價299元、活動期間特價254元。圖／康是美提供
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康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：MAYBELLINE媚比琳喚顏妝前乳。圖／康是美提...
康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：MAYBELLINE媚比琳喚顏妝前乳。圖／康是美提供
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康是美今年再度舉辦「beauty口紅季」，即日起至5月14日指定5大品牌唇彩推出特定周間品牌唇彩任選2件75折。圖／康是美提供
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media媚點水灩光唇膏系列，原價320元、活動期間特價272元。圖／康是美提供
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wet n wild貓女郎絲絨唇釉系列，原價199元、活動期間特價169元。圖／...
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康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：KATE光雕立體修容盤。圖／康是美提供
康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：KATE光雕立體修容盤。圖／康是美提供
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康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏。圖...
康是美春夏熱銷彩妝TOP 5：KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏。圖／康是美提供
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