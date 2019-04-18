什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



什麼都拿來包炸雞，還這麼大塊！話說府城台南的午茶點心根本無極限，怎麼可以如此邪惡又難以抗拒呢？

豐美閣 隱藏版好料的超浮誇炸雞吐司盒子

熱鬧的台南國華街，可是美食大戰區域，好料吃也吃不完，最近在網路上討論度很高的「豐美閤。wo TANG XING 莪堂行」炸雞吐司盒子，就是如此浮誇又讓人滿足的邪惡點心！ 「豐美閤」盒裝吐司好料滿出來超浮誇。圖／IG@3.eat、fb珊の食嗑提供 分享 facebook

被IG粉絲們比喻為隱藏版好料的炸雞吐司盒子，就隱藏在這個非常低調看似民宅的小店內，店內還有薯條等其他熱門商品，從圖片看就知道雞排非常的有份量，幾乎一手無法掌握。

辣味炸雞丹麥吐司、培根歐姆蛋吐司、水波蛋＋薯條。圖／IG@aaaskwj提供 分享 facebook 「豐美閤」隱藏美食盒裝吐司，網路討論度高。圖／IG@aaaskwj提供 分享 facebook

網友分享，炸雞吐司裡面是「比臉還大塊」的無骨雞排，外層是香氣十足的丹麥吐司，「丹麥吐司很酥脆又軟嫩」、「雞排大到滿出來很飽」、「塞滿口咬下去過癮」、「炸雞加特製醬料微辣開胃」、「沙拉搭得剛好不膩口」，搭配薯條與水波蛋讓人吃了有說不出的滿足！店家資訊與營業時間可上臉書查詢。

炸蛋蔥油餅包酥脆雞排 熱量爆表願望一次滿足

逛街總是什麼都想吃！那就把炸蛋蔥油餅+炸雞排一次嗑掉。這款雞排、炸蛋、蔥油餅，三種願望一次滿足的點心在哪？ 「竹力亭-炸蛋蔥油餅」雞排蛋沙拉蔥油餅。圖／IG@aaaskwj提供 分享 facebook

IG吃貨與在地粉絲推薦、位於台南市永康區復國一路的「竹力亭-炸蛋蔥油餅」，就有如此浮誇又熱量爆表的邪惡組合：雞排蛋沙拉蔥油餅，吸引了大批IG吃貨朝聖。

看看這份量，根本一個足足抵一餐，飽到不行也要吃光光。吃過的IG小夥伴表示，「竹力亭-炸蛋蔥油餅」的蔥油餅皮很酥脆、雞排厚實、炸蛋滋味濃郁，一大把生菜絲，去油解膩很清爽，網友形容美味度很高，就跟外表一樣好吃到「超.浮.誇」。店家營業時間與相關資訊可上臉書查詢。

去台南玩一定要大吃一頓，減肥？留著回家再說吧。