亞尼克插旗台南正興商圈 推限定口味「巧克力香蕉」生乳捲

2019-04-18 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



主打生乳捲的蛋糕品牌「亞尼克」，至今已有19年歷史，不斷推出在地限定口味，創下年銷百萬條佳績。近日再拓新據點，看準此區觀光、美食效應，插旗文青觀光勝地「正興商圈」，希望能持續帶給消費者品嚐甜點的美味、休閒文青的空間體驗。

台南中正店地處懷舊，鄰近市定古蹟西市場，裝潢特別以紅白配色的風格設計，亞尼克以「分享。讓心融化」為理念，於門市提供多樣的飲品、甜點、規劃內用區、親子DIY課程。配合新門市登場，同步推出台南限定「巧克力香蕉」生乳捲及現烤紫芋千層酥，將北海道奶霜融入香蕉細緻、香甜風味，熟透的香蕉和黑巧克力契合，再加上北海道奶霜的細膩質感與乳香，巧克力香蕉生乳捲帶著懷舊的美味登場。

在「舊時代風味」的台南巷弄，鐵窗花代表著舊時代美學與特有的生活文化，此次將亞尼克logo重新組合，將logo的方正、直線巧妙融入鐵窗花中，設計出復古、質感兼具的台南限定生乳捲包裝。亞尼克董事長吳宗恩表示，展店計畫著重顧客消費便利性，今看準台南市區在地商圈、觀光旅遊精華地帶，以及台南富有的文化，在此拓新據點並推出限定文創包裝、生乳捲口味，希望提供消費者更多元選擇、便捷購物。開幕首月推出多項優惠，中南區限定商品、包著滿滿芋泥內餡的「紫芋千層酥」，也在門市同步販售。

「亞尼克台南中正店」

地址：台南市中西區中正路208號

電話：(06)222-8537

營業時間：

週一至週四10:00~21:30(內用至21:00)