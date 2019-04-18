親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／搭檔出面當證人 指控洩女星裸照的兇手就是她！

台股巨「震」 這檔股票瞬間爆7,643張大量

迪麗熱巴、張鈞甯兩女神相遇 香奈兒上海特展登場

2019-04-18 19:04聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

首次在2015年於倫敦登場的香奈兒《Mademoiselle Privé》特展，展覽內容網羅品牌旗下高級訂製服、頂級珠寶、ㄏ三大重點系列，多年來在首爾、香港接棒展出後，近日登陸上海，延續以往結合各城市文化特色的裝置傳統，這次選在上海西岸藝術中心打造一個寬闊的空間，以品牌標誌性的紅色為主軸色彩，同時也呼應紅色所具備的濃厚東方意象。更首次將三大重點更完整地分區獨立成各自的展間，搭配香奈兒經典數字門牌概念，再度將這個全球巡迴特展換上全新面貌。

稍早許多中西名人也都到場搶先參觀，包括品牌大使周迅和綺拉奈特莉，以及台灣女星張鈞甯、大陸女星迪麗熱巴等人。多年來隨著香奈兒走訪世界各地的周迅表示，這次的展覽讓她回想起很多美好的經歷，像是N°5 香水區就帶她回憶起之前在達拉斯採玫瑰的時刻，彷彿還能聞到香味和感受到當地的陽光。「高級訂製服區裡面的木頭、水泥創作材質讓我很佩服卡爾拉格斐的創造力，頂級珠寶區的流蘇、麥穗也都是我平常很喜歡的小元素。」談到最推薦的香奈兒商品，她則是以一種過來人的方式說道：「因為跟品牌一起工作了好多年，我也是從慕名到現在越來越了解整個品牌，我覺得還是看自己的經濟狀況吧！香水、口紅都不錯，我是最推薦外套，『搞一件就解決很多問題』，正式場合和旅遊都可以穿，雙肩背包也很實用，可以用很久。但主要真是要看狀況，不要去做自己做不到的事情。」購物建議非常誠懇和率真。

張鈞甯則是最愛高級訂製服區，「裡面可以看到很多創新的製作方式，像是蕾絲區的雷射切割，看的已經不單純是衣服，也是藝術品，感受得到設計師的堅持和工藝細節。」自己與香奈兒品牌的共通點？「應該是勇於挑戰吧！因為女生常常被社會、家庭約束，很多的『不能』與『應該』，但香奈兒女士的態度就是沒有什麼是不可以的，女生有女生的創新和勇敢，可以帶領一些不一樣的精神。」頂級珠寶區則是讓綺拉奈特莉特別難忘，「我從來沒有看過整個系列如此完整地呈現，來自1932年的設計現在看起來還是非常摩登。」揹著瓢蟲造型包的迪麗熱巴透露，自己第一個香奈兒商品就是經典2.55包款，如果可以，她則是希望擁有一款「小巧又可以裝很多東西的包包，最好可以把冰箱都給裝進去！」不愧是有吃貨封號的「胖迪」。

本次上海的《Mademoiselle Privé》特展是首次將三大重點系列更完整地分區獨立成各自的展間，並搭配香奈兒經典數字門牌概念，讓經典符碼與品牌歷史無處不在。高級訂製服展間配上的是香奈兒女士Gabrelle Chanel在巴黎康朋街住所31號的門牌，裡面展出卡爾拉格斐與品牌旗下各家Métiers d’art工坊以七大特殊材質、技法所操刀打造的高級訂製系列服飾，像是水泥、3D立體套裝、木頭材質等等，展間垂掛的各種布料網羅斜紋軟呢、烏干紗等等，讓參觀者也可以觸摸、感受材質魅力。中央處還打造了一個卡爾拉格斐的草圖工作檯，讓人可以一窺每一件香奈兒高級訂製系列的誕生源頭。

頂級珠寶展間則是以香奈兒標誌性店鋪芳登廣場18號為概念，主題裝置更與大陸藝術家吳觀真合作，由他以香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風為靈感打造「高山」、「早春」及「愉園」三幅巨幅漆畫，更彰顯屬於上海的東方風情，襯托著星星、蝴蝶結、流蘇、麥穗等經典元素造型的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列復刻作品。而N°5 香水展間配的當然是N°5門牌，動態紙雕的五月玫瑰、茉莉、依蘭依蘭、橙花裝置也非常有趣。

此外，展場也打造了一個可以容納200人的電影放映區，播放著關於香奈兒品牌經典元素的11部Inside CHANEL短片，以及由卡爾拉格斐執導的4部劇情影片。

《Mademoiselle Privé》特展上海站

地點：西岸藝術中心West Bund Art Center（上海市徐匯區龍騰大道2555號）

展覽日期：2019年4月20日至6月2日

展覽時間：週一至週日 11:00am - 8:00pm

卡爾拉格斐的草圖工作檯。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐的草圖工作檯。圖／香奈兒提供
分享
頂級珠寶展間主題裝置更與大陸藝術家吳觀真合作，由他以香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風...
頂級珠寶展間主題裝置更與大陸藝術家吳觀真合作，由他以香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風為靈感打造「高山」、「早春」及「愉園」三幅巨幅漆畫。圖／香奈兒提供
分享
迪麗熱巴。記者吳曉涵／攝影
迪麗熱巴。記者吳曉涵／攝影
分享
張鈞甯。記者吳曉涵／攝影
張鈞甯。記者吳曉涵／攝影
分享
頂級珠寶展間主題裝置更與大陸藝術家吳觀真合作，由他以香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風...
頂級珠寶展間主題裝置更與大陸藝術家吳觀真合作，由他以香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風為靈感打造「高山」、「早春」及「愉園」三幅巨幅漆畫。圖／香奈兒提供
分享
高級訂製服展間展出卡爾拉格斐與品牌旗下各家Métiers d’art工坊以七大特...
高級訂製服展間展出卡爾拉格斐與品牌旗下各家Métiers d’art工坊以七大特殊材質、技法所操刀打造的高級訂製系列服飾。圖／香奈兒提供
分享
動態紙雕的五月玫瑰、茉莉、依蘭依蘭、橙花裝置也非常有趣。圖／香奈兒提供
動態紙雕的五月玫瑰、茉莉、依蘭依蘭、橙花裝置也非常有趣。圖／香奈兒提供
分享
襯托著星星、蝴蝶結、流蘇、麥穗等經典元素造型的Bijoux de Diamant...
襯托著星星、蝴蝶結、流蘇、麥穗等經典元素造型的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列復刻作品。圖／香奈兒提供
分享
N°5 香水展間。圖／香奈兒提供
N°5 香水展間。圖／香奈兒提供
分享
《Mademoiselle Privé》特展上海站於西岸藝術中心登場。圖／香奈兒...
《Mademoiselle Privé》特展上海站於西岸藝術中心登場。圖／香奈兒提供
分享
高級訂製服展間垂掛的各種布料網羅斜紋軟呢、烏干紗等等，讓參觀者也可以觸摸、感受材...
高級訂製服展間垂掛的各種布料網羅斜紋軟呢、烏干紗等等，讓參觀者也可以觸摸、感受材質魅力。圖／香奈兒提供
分享

香奈兒上海珠寶
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

板橋手刀買！泰昌餅家推出台灣限定限量「港式奶茶蛋撻」

2019-04-18 20:13

什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00

劉以豪卡地亞頂級珠寶初體驗！拒絕幫陳庭妮戴項鍊除非...

2019-04-18 19:58

陳庭妮戴卡地亞5億元37克拉巨鑽 狂拍留念

2019-04-18 19:56

白歆惠特地為卡地亞返台 美美扮性感老公讚：Nice

2019-04-18 19:55

亞尼克插旗台南正興商圈 推限定口味「巧克力香蕉」生乳捲

2019-04-18 19:24

用「棉花糖」調味的「和牛壽喜燒」 肉量增加66%還送肋眼牛排

2019-04-18 19:22

要讓大直、內湖人吃到嗨 7間日、韓、港美食輪番進駐美麗華

2019-04-18 18:18

Chilis菜單再升級！推火山爆發沙拉、豪邁德州牛排

2019-04-18 18:07

實驗性前衛沉浸式聆賞 觀眾可穿梭衛武營音樂廳舞台！

2019-04-18 17:55

阿瘦皮鞋優惠開跑 送媽媽涼鞋新款打8折滿額贈禮

2019-04-18 17:54

限量「可口可樂野餐盒」免集點！OKmart買指定飲料可加購

2019-04-18 17:31

孟耿如首度露面談弟弟 表示「生活如常就是最好的安慰」

2019-04-18 16:38

HOLA迪士尼聯名系列 滿滿的「小熊維尼」！

2019-04-18 16:20

「吃貨」旅行攻略！「5大美食城市」排名出爐 台灣宜蘭唯一入榜

2019-04-18 16:17

感謝家裡的「神力女超人」！美福牛排館母親節推40盎司超大戰斧

2019-04-18 16:12

超模Kendall Jenner、孫菲菲都入鏡 一同拍Tiffany & Co.春季大片

2019-04-18 16:04

陳艾熙秀梅花表 這角度真的有撞臉安心亞

2019-04-18 15:10

松仁路誤傳裂開 郭台銘現身談地震教育引關注

2019-04-18 14:59

日本天才視障鋼琴家 至日僑學校為學生演奏

2019-04-18 14:36

迪麗熱巴臉已太完美 戴上珍珠緞帶蝴蝶結 根本從天上下凡

2019-04-18 14:09

慶祝12週年 COLD STONE冰淇淋長達44天買1送1

2019-04-18 13:34

不再輕工藝！古蹟技術修復擬優先選傳統匠師

2019-04-18 11:21

設計師林曉同顛覆傳統 居然把「玉」變得好時髦又可愛

2019-04-18 11:08

「魚刺人雞蛋糕」旗艦店開幕 限定口味+DIY周邊 少女難抗拒

2019-04-18 10:52

上班族壓力大 心理師教你做對一件事轉化焦慮

2019-04-18 07:39

咖啡館美味戰 母親節蛋糕多口味

2019-04-18 00:31

「帶貨女王」范冰冰回來了！超強神仙油、護髮與護膚精華，讓她打破低調狂推

2019-04-17 23:51

0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊

2019-04-17 21:39

蔬爽好健康! 好丘春季新品微風南京、芝山店限定開賣

2019-04-17 21:36

櫻花妹最愛「南瓜唇蜜」 Celvoke這款唇蜜全日本都缺貨

2019-04-17 20:56

只要有悠遊卡和這個 今天起麥當勞大薯買一送一

2019-04-17 20:53

古力娜扎、《她的私生活》朴敏英都愛MULBERRY 全新包款不錯看耶

2019-04-17 20:38

大阪燒+炸雞! 肯德基全新「柴魚舞浪大阪燒脆雞」限定登場

2019-04-17 20:22

這兩款「液態唇膏」太美！大推番茄色、西瓜色、奶茶色號快筆記

2019-04-17 20:10

山林解禁！戶外生活選物店搶進 力邀超馬跑者陳彥博代言帶逛

2019-04-17 19:18

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

台灣人就愛吃這味 日本美食接連展店東京「燒肉LIKE」台灣首店店型、菜單公開

2019-04-17 18:46

4D瑜珈令人彷彿置身竹林、海洋！TRUE YOGA全新品牌逆勢進軍東區

2019-04-17 18:45
看更多

熱門文章

影／全台超有感地震！花蓮強震規模6.1 花蓮銅門7級

2019-04-18 13:05

強震！ 北市長安東路大樓傾斜 警消現場疏散100多人

2019-04-18 13:50

地震超過四級！北捷到站後清車巡軌 預計停駛2小時

2019-04-18 13:17

影／恐怖！山幾乎塌下來 花蓮秀林鄉崇德山壁整片滑落超震撼

2019-04-18 14:06

地震造成信義區道路裂縫？北市府：是瀝青灑落啦

2019-04-18 13:43

花蓮大地震 花、宜、竹苗、北部震度4級上

2019-04-18 13:06

影／氣象局：非正常能量釋放 周內恐有規模5以上餘震

2019-04-18 14:02

地震搖好大台中有感！中市消防局：尚無災情傳出

2019-04-18 13:12

地震！台北捷運停駛 民眾被要求改搭其他交通工具

2019-04-18 13:23

氣象局：7級震度長達0.33秒 餘震恐很快就來

2019-04-18 14:38

6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

2019-04-18 15:06

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

2019-04-18 14:46

地震強烈搖晃 立院外牆剝落

2019-04-18 13:21

北市信義區大樓驚傳傾斜 住戶：921震歪這次更嚴重

2019-04-18 15:36

他又發地震預測文 剛好花蓮這一震引發話題

2019-04-18 17:27

華南金前松仁路被震裂？假消息驚動郭董親查

2019-04-18 14:50

衛福部高樓層天花板全垮 部長陳時中直接下樓勘災

2019-04-18 14:07

快訊／花蓮又地震 蘇貞昌指示成立一級災害應變中心

2019-04-18 13:23

花蓮6.1地震 賣場物品掉落 花蓮車站大廳淹水

2019-04-18 13:32

大震花蓮山區落石 太魯閣傳兩遊客被擊傷

2019-04-18 13:41

花蓮又傳地牛翻身 市區感受猛烈震動

2019-04-18 13:08

台中地震劇搖晃 小朋友趕緊跑出教室

2019-04-18 13:23

北市長安東路大樓被震到傾斜！ 一百多人被疏散

2019-04-18 14:14

影／震度7級 震央銅門國小師生驚險逃生全被拍下

2019-04-18 16:43

花蓮大地震全台1重傷16輕傷 北市兩建物傾倒

2019-04-18 17:08

台中市議會遇地震 搖晃30秒會議一度暫停

2019-04-18 13:12

看一天少一天 女王頭這樣跟你說再見

2019-04-18 16:11

北市傾斜大樓是危樓？ 徐國勇：還在調查

2019-04-18 16:34

只要有悠遊卡和這個 今天起麥當勞大薯買一送一

2019-04-17 20:53

松仁路瘋傳「地裂」 北市府改口：路面填縫膠劑反光

2019-04-18 14:42

台北大搖！北捷忠孝復興站外湧現人潮

2019-04-18 13:40

師大男宿整排洗手台被搖落 住宿生：今晚不用洗澡了

2019-04-18 14:16

宜蘭5級地震 學校緊急疏散 學生表示：好可怕

2019-04-18 13:39

地震後家中龜裂是否安全？ 專家說觀察這兩個位置

2019-04-18 16:28

陸團回流 遊覽車司機、導遊爆人力荒

2019-04-18 01:16

搞出人命！26歲男薪50K求親遭拒 「給不了女兒一個家」

2019-04-18 11:49

0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊

2019-04-17 21:39

太魯閣落石傷遊客 一傷者為馬來西亞籍

2019-04-18 14:14

台鐵鳳林-宜蘭全面停駛 高鐵二輛車一度暫停

2019-04-18 13:28

地牛翻身!北市大安區公所10樓禮堂輕鋼架掉落

2019-04-18 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top