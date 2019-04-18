迪麗熱巴、張鈞甯兩女神相遇 香奈兒上海特展登場

2019-04-18 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



首次在2015年於倫敦登場的香奈兒《Mademoiselle Privé》特展，展覽內容網羅品牌旗下高級訂製服、頂級珠寶、ㄏ三大重點系列，多年來在首爾、香港接棒展出後，近日登陸上海，延續以往結合各城市文化特色的裝置傳統，這次選在上海西岸藝術中心打造一個寬闊的空間，以品牌標誌性的紅色為主軸色彩，同時也呼應紅色所具備的濃厚東方意象。更首次將三大重點更完整地分區獨立成各自的展間，搭配香奈兒經典數字門牌概念，再度將這個全球巡迴特展換上全新面貌。

稍早許多中西名人也都到場搶先參觀，包括品牌大使周迅和綺拉奈特莉，以及台灣女星張鈞甯、大陸女星迪麗熱巴等人。多年來隨著香奈兒走訪世界各地的周迅表示，這次的展覽讓她回想起很多美好的經歷，像是N°5 香水區就帶她回憶起之前在達拉斯採玫瑰的時刻，彷彿還能聞到香味和感受到當地的陽光。「高級訂製服區裡面的木頭、水泥創作材質讓我很佩服卡爾拉格斐的創造力，頂級珠寶區的流蘇、麥穗也都是我平常很喜歡的小元素。」談到最推薦的香奈兒商品，她則是以一種過來人的方式說道：「因為跟品牌一起工作了好多年，我也是從慕名到現在越來越了解整個品牌，我覺得還是看自己的經濟狀況吧！香水、口紅都不錯，我是最推薦外套，『搞一件就解決很多問題』，正式場合和旅遊都可以穿，雙肩背包也很實用，可以用很久。但主要真是要看狀況，不要去做自己做不到的事情。」購物建議非常誠懇和率真。

張鈞甯則是最愛高級訂製服區，「裡面可以看到很多創新的製作方式，像是蕾絲區的雷射切割，看的已經不單純是衣服，也是藝術品，感受得到設計師的堅持和工藝細節。」自己與香奈兒品牌的共通點？「應該是勇於挑戰吧！因為女生常常被社會、家庭約束，很多的『不能』與『應該』，但香奈兒女士的態度就是沒有什麼是不可以的，女生有女生的創新和勇敢，可以帶領一些不一樣的精神。」頂級珠寶區則是讓綺拉奈特莉特別難忘，「我從來沒有看過整個系列如此完整地呈現，來自1932年的設計現在看起來還是非常摩登。」揹著瓢蟲造型包的迪麗熱巴透露，自己第一個香奈兒商品就是經典2.55包款，如果可以，她則是希望擁有一款「小巧又可以裝很多東西的包包，最好可以把冰箱都給裝進去！」不愧是有吃貨封號的「胖迪」。

本次上海的《Mademoiselle Privé》特展是首次將三大重點系列更完整地分區獨立成各自的展間，並搭配香奈兒經典數字門牌概念，讓經典符碼與品牌歷史無處不在。高級訂製服展間配上的是香奈兒女士Gabrelle Chanel在巴黎康朋街住所31號的門牌，裡面展出卡爾拉格斐與品牌旗下各家Métiers d’art工坊以七大特殊材質、技法所操刀打造的高級訂製系列服飾，像是水泥、3D立體套裝、木頭材質等等，展間垂掛的各種布料網羅斜紋軟呢、烏干紗等等，讓參觀者也可以觸摸、感受材質魅力。中央處還打造了一個卡爾拉格斐的草圖工作檯，讓人可以一窺每一件香奈兒高級訂製系列的誕生源頭。

頂級珠寶展間則是以香奈兒標誌性店鋪芳登廣場18號為概念，主題裝置更與大陸藝術家吳觀真合作，由他以香奈兒女士收藏的烏木漆面屏風為靈感打造「高山」、「早春」及「愉園」三幅巨幅漆畫，更彰顯屬於上海的東方風情，襯托著星星、蝴蝶結、流蘇、麥穗等經典元素造型的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列復刻作品。而N°5 香水展間配的當然是N°5門牌，動態紙雕的五月玫瑰、茉莉、依蘭依蘭、橙花裝置也非常有趣。

此外，展場也打造了一個可以容納200人的電影放映區，播放著關於香奈兒品牌經典元素的11部Inside CHANEL短片，以及由卡爾拉格斐執導的4部劇情影片。

《Mademoiselle Privé》特展上海站

地點：西岸藝術中心West Bund Art Center（上海市徐匯區龍騰大道2555號）

展覽日期：2019年4月20日至6月2日