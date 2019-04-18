大紅色唇膏也能「絕對顯白」 夏天必搶RMK缺貨唇膏

2019-04-18 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏天就該畫上大膽的唇色，不管是霧采、亮采兩種質地，都要畫上大紅色，讓亞洲女孩可以超顯白，更能展現不同丰采。RMK就玩上新色彩，讓妳夏天有著迷人搶眼的色彩，還能持續整天保濕。想要喚醒夏天妝感的最佳首選，當然是有點亮整體的唇膏來做搭配，讓妳在夏天，就像是陽光的一抹微笑般，耀眼動人。

RMK這次推出了霧面感、光澤感的兩大系列，共有7個顏色的霧采經典輕潤口紅，雖為霧面型的口紅，卻不會讓妳乾到有唇紋的狀況，也是RMK這次唇膏的一大突破，口紅選用絲質柔滑的材質來呈現霧感，唇色不再乾巴巴。

亮采經典輕潤口紅，用一種鮮明暈染的方式呈現出口紅飽和感。相信有許多人在擦口紅的時候，擔心本身自己的唇太乾燥，若是用上不對的唇膏，會讓唇色更顯黯淡，亮采系列採用自然色系、大地色系，也是日本當下最火紅的色系，來當成夏天最好搭配妝容的顏色。

讓妳的唇色在光澤度下，更凸顯優雅。亮采經典輕潤口紅共10色，甚至可以跟霧面感的唇膏，作為互相搭配的利器，耀眼整個夏天。