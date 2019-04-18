亞緻大飯店改裝推豪華家庭房 搶攻親子旅遊市場

2019-04-18 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



時序入春，正是出遊好時機，以商務客為主的台中亞緻大飯店，今(18)日宣布以「新房型」、「新菜色」全新迎賓，首度改裝推出豪華家庭四人房房型，號稱是台中最高的親子房，全力搶攻親子旅遊市場。

台中亞緻大飯店副總經理簡基麟表示，經過長時間的觀察，發現台中親子出遊人數比例逐年倍增，亞緻大飯店看好台中親子旅遊市場，決斥資改裝客房，強化軟硬體設施，首度推出全新豪華家庭房迎賓。

即日起，平日4人入住豪華家庭房，再享28樓異料理豪華自助式早餐4客，要給家人一個溫馨的親子時光，一同享受最舒心的簡單輕旅行。

另外，即日起至10月底，46樓的Top of ONE頂餐廳也推出「經典食藝味蕾極饗」，主廚丁志豪精選各式高級海陸特色食材，揉合無限巧思與精湛廚藝，創作出道道令人驚艷的季節限定套餐。

其中，特別推薦「和牛雙重奏」，特選日本A5級宮崎和牛及美國極黑和牛牛小排，日本宮崎和牛選用紐約客部位微煎，無需過多調味，全靠主廚多年經驗掌握精準火侯，品嚐入口即化且濃郁馨香的風味。

美國極黑和牛牛小排油花如大理石紋路均勻散開，細緻香甜且多汁濃郁，肉香綿延尾韻不斷，雙重美味匯聚激盪出不同的火花。

經典主菜「經典美國特級丁骨牛排」，將帶有菲力鮮嫩細緻，及紐約嚼勁十足的美國頂級丁骨牛排，表面煎烤至微微焦香，肉質馥郁柔滑，挑逗老饕舌尖的每一條神經。

「美國特級肋眼心牛排&香煎奶油波士頓龍蝦盤」，主廚將特選美國特級肋眼微微煎烤至上色，肉質細緻香甜且多汁濃郁，搭配半隻鮮甜彈牙的波士頓龍蝦，起鍋前淋上些許奶油醬汁，溫潤鮮甜的滋味，吐露著低調奢華氣息。