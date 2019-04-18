要讓大直、內湖人吃到嗨 7間日、韓、港美食輪番進駐美麗華

2019-04-18 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



Meat Love橡木炭火韓國烤肉。圖／摘自Meat Love臉書 分享 facebook 集合影城、摩天輪、百貨商場的美麗華百樂園，是內湖、大直人平日假日最常逛街、吃東西、看電影的好去處，繼大直ATT 4 Recharge引進多間大直首間美食餐廳進駐後，美麗華又將推出7間超人氣日、韓、港美食餐廳，分別進駐B1美食街與本館5樓，預計4月底後至5、6月陸續開幕，大直人又準備吃一波美食新餐廳了。

爽嗑泰味「大心新泰式麵食」

瓦城泰統集團旗下的大心新泰式麵食，主打泰式酸辣湯搭配Q彈麵條的創意泰式美食，招牌包括酸辣海鮮麵、清燉牛肉河粉等，份量大且價格平實，將首度進駐美麗華B1美食街，不僅有店內用餐座位，也可以在美食街公共座席享用，預計4/22開幕。

超級下飯的「時時香RICE BAR」

同樣為瓦城泰統集團的時時香RICE BAR為「跨菜系中式料理」，以及獨創的RICE BAR，集結川、台、粵等中式人氣名菜，加上獨家配方呈現，以米食文化為核心，推出道道下飯的中菜美味。將進駐美麗華本館5樓，為內湖獨家，預計4月底5月初開幕。

IG感港點「唐點小聚」

由欣葉集團引進來台的香港人氣餐廳「唐點小聚」，靠著可愛獨特的造型港點，像是首創香菇外型的「松露香菇包」，翻玩傳統「奶黃包」，讓港式點心變得超級療癒可愛，加上有趣的用餐空間，絕對讓人想拍一波。

新鮮現做生麵「SPIGA石壁家」

來自日本的「SPIGA PASTA石壁家義大利麵」，主打每日店內新鮮現做生麵，強調不同於一般義大利麵的口感，光是義大利麵，就分為奶油、蕃茄奶油、番茄、青醬、玉子醬、肉醬、橄欖油、菠菜寬版麵、湯麵等系列，還有披薩、輕沙拉等選擇，義大利麵價格平均約260元，屬平價美味。

日系吃到飽鍋物「温野菜」

日系吃到飽火鍋「しゃぶしゃぶ温野菜」，以平日午餐409元起的吃到飽成為吃到飽控的口袋名單。除了多種日式湯底、蔬菜、海鮮和肉品之外，吧台上也提供熟食、炸物、霜淇淋無限享用。

日本人氣燒烤店「鳥丈爐端燒」

來自日本千葉的人氣燒烤「鳥丈爐端燒」，透過爐端燒炭火燒烤形式，提供美味碳烤串燒、創意料理及釜飯，以原食炭魂」風格，端出美味的碳烤等料理，將首度進駐美麗華，喜歡日本燒烤美食的人，屆時不要錯過。

使用黃銅餐具的韓式燒肉「Meat Love」