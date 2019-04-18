Chilis菜單再升級！推火山爆發沙拉、豪邁德州牛排

2019-04-18 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



時序邁入春夏之際，Chilis美式餐廳推出全新改版升級菜單，主打美式西南風味餐點，包含墨西哥辣奶醬雞翅，還有卡薩帝亞火山爆發沙拉、豪邁的德州式牛排，以及女性喜愛的黑火山巧克力蛋糕、天堂派等。若是即日起拍照分享任2道主餐，就招待瑪格麗特或雞翅、甜點。

Chili’s美式餐廳這次推出全新改版升級菜單，以道地美式西南風味餐點為主，強調手工新鮮製作，像是受到不少饕客好評的墨西哥辣奶醬雞翅，卡薩帝亞火山爆發沙拉、Oldtimer原味起司漢堡等，都是聚餐首選。

此外，若喜歡排餐類，Chili’s美式餐廳同步端出豪邁口味，使用美國USDA Choice等級牛肉的德州式牛排，以及肉香噴發的豬肋排，可以大口吃肉，滿足愛肉一族的味蕾。並針對甜點部分，視覺上就能讓人尖叫的黑火山巧克力蛋糕、天堂派等，提供饕客選擇，特別是甜點控絕不能錯過。

Chilis美式餐廳表示，因應全新改版升級菜單，即日起到4月30日間推出「Chilis拍立得，享樂食光就在這」活動，追蹤IG或是FB，並公開分享任2道主餐，於貼文中tag指定內容，就免費招待瑪格麗特，或是雞翅、甜點等任選一。此外，這次推出無酒精雞尾酒系列，即使不喝酒也能享受度假氛圍。若是周三Lady’s Night前往，可享有特選雞尾酒買一送一。