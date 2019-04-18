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日職／王柏融第3打席再敲安 單場雙安打擊率3成13

曾被氣象局關切 他昨天發的地震預測文引發話題

實驗性前衛沉浸式聆賞 觀眾可穿梭衛武營音樂廳舞台！

2019-04-18 17:55聯合報 記者徐如宜╱即時報導

一般觀眾很難有機會在演出時走上舞台，更何況是有兩千席次的衛武營音樂廳！

衛武營國家藝術文化中心「當代音樂平台」，4月20、21日邀請德國柏林新音樂室內樂團，演出6場《立體鏡》，以「音樂劇場裝置藝術」模式呈現，首次開放給觀眾自由進出衛武營的音樂廳舞台，每場次只開放160席次，參與的觀眾遊走在演奏家身旁、穿梭在舞台上的場景中，或站或坐，體驗前衛的沉浸式聆賞。

民眾非常好奇，「真的可以在演出時，上舞台走來走去嗎？」衛武營表示，柏林新音樂室內樂團融合音樂會、劇場、舞蹈及裝置藝術形式，在音樂廳舞台上建構音樂環境，邀請觀眾在舞台裝置中來回遊走體驗。

《立體鏡》節目取材自阿根廷裔義大利籍作家威科克（Juan Rodolfo Wilcock）的短篇故事集，當中包括70個不同的孤獨角色，像是食人族夫婦、落入凡間的神祇、無法忍受日曬的書呆子、失業的天使等。製作團隊將這個極為怪異的世界，詮釋為一個奇異城市，當中有個詭異奇妙的樂團，樂團一半成員是人類、一半是動物。這群音樂家儘管遺世獨立、各有各的心事，他們都在尋找由共同語言「音樂」構築的烏托邦。

衛武營表示，《立體鏡》演出時間約50分鐘，無中場休息。建議7歲以上觀眾觀賞，12歲以下需家長陪同，此為走動式演出，一樓觀眾席為階梯式入口。更多當代音樂平台計畫及演出場次，可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

柏林新音樂室內樂團以「音樂劇場裝置藝術」模式，呈現《立體鏡》。圖／衛武營國家藝術...
柏林新音樂室內樂團以「音樂劇場裝置藝術」模式，呈現《立體鏡》。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
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衛武營樂團劇場
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