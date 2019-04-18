阿瘦皮鞋優惠開跑 送媽媽涼鞋新款打8折滿額贈禮
送媽媽涼鞋當母親節禮物，阿瘦皮鞋推出母親節8折優惠活動，消費滿額另贈廚藝生活禮。
全新登場的「A.S.O輕穩健康鞋」，結合機能結構，針對減壓抗震功能再提升，給予雙腳適當的穩定與支撐，鞋型包括低跟、高跟，都加強了穿著上的舒適性，滿足現代女性對於兼具機能的鞋款需求。即日起至5月15日，為歡慶母親節，A.S.O輕穩健康鞋推出全面8折的優惠，單筆消費滿6千元，加贈價值499元的法國樂美雅純白三件式餐盤組、滿1萬元則贈送價值1,090元的富士電通5人份多功能調理鍋，每周再推主題商品快閃優惠。阿瘦足健康俱樂部物理治療師鄭融指出，台灣夏季潮濕悶熱，涼鞋是女性的必備鞋款，但部分鞋型支撐力與抗震不足，加上包覆性低，長時間穿著容易造成足部疲勞，因此建議選擇鞋底面積較大、後跟有環狀包覆，並且在結構上有足弓支撐的鞋款，也增加安全性。
因此，阿瘦皮鞋結合機能性推出A.S.O輕穩健康鞋的涼鞋款，在「鞋面、鞋墊、大底、底紋」等四個部位運用全新結構，搭配專利奈米抗菌皮革，提供舒適的穿著體驗。除了上述母親節檔期優惠，也特別針對阿瘦購有利會員推出「點點成金」活動，活動期間購買指定鞋款，每雙可以會員點數300點現折300元（2雙600點折抵600元），以此類推，折抵雙數無上限。
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