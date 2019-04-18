孟耿如夏季清爽風格拎透明PVC限量包 GIANNI CHIARINI信義誠品開幕

2019-04-18 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



孟耿如出席義大利手工輕奢包款品牌GIANNI CHIARINI在信義誠品開幕活動，表示自己趁著時裝周期間在佛羅倫斯多停留幾天，熱愛那裡的教堂建築，也逛街逛得很開心，這次可以出席出身佛羅倫斯的包款品牌活動，覺得有緣份，手拿限量Elettra PVC包款表示，「我很推薦這個包，所有的物品都一目了然。」

孟耿如表示GIANNI CHIARINI給她的第一印象就是，不拘束的休閒感，自由自在，除了PVC包款，她也推薦綠色的Fiorenza草編水桶包，讓她有一見鍾情的感覺，既實用又適合度假。目前正在為9月的繪畫聯展做準備，弟弟未完成的畫也在著手進行中，孟耿如表示，「畫畫的時候還是會難過，但過程中也有甜蜜，好像弟弟會在身邊陪伴我一起完成。」因應創作，孟耿如除了錢包、手機也會在包包裡放著小畫本，隨時速寫，此外就是簡嫚書特調精油，讓她感到平靜安穩。