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曾被氣象局關切 他昨天發的地震預測文引發話題

孟耿如夏季清爽風格拎透明PVC限量包 GIANNI CHIARINI信義誠品開幕　

2019-04-18 17:25聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

孟耿如出席義大利手工輕奢包款品牌GIANNI CHIARINI在信義誠品開幕活動，表示自己趁著時裝周期間在佛羅倫斯多停留幾天，熱愛那裡的教堂建築，也逛街逛得很開心，這次可以出席出身佛羅倫斯的包款品牌活動，覺得有緣份，手拿限量Elettra PVC包款表示，「我很推薦這個包，所有的物品都一目了然。」

孟耿如表示GIANNI CHIARINI給她的第一印象就是，不拘束的休閒感，自由自在，除了PVC包款，她也推薦綠色的Fiorenza草編水桶包，讓她有一見鍾情的感覺，既實用又適合度假。目前正在為9月的繪畫聯展做準備，弟弟未完成的畫也在著手進行中，孟耿如表示，「畫畫的時候還是會難過，但過程中也有甜蜜，好像弟弟會在身邊陪伴我一起完成。」因應創作，孟耿如除了錢包、手機也會在包包裡放著小畫本，隨時速寫，此外就是簡嫚書特調精油，讓她感到平靜安穩。

GIANNI CHIARINI春夏系列「佛羅倫斯調色盤」取擷當地色彩，並融入建築輪廓，上月於SOGO復興館開設首家專櫃，因新垣結衣曾在《無法成為野獸的我們》劇中選用，讓當月引進的Ray包款黑色、米色共30個全數售罄，本月則推出卡布奇諾新色。目前展店包括甫開幕的誠品生活信義店、高雄漢神巨蛋，預計在中台灣持續拓點，Elettra PVC限定包款共有黑、白、藍、卡布奇諾4個顏色、共計40個。GIANNI CHIARINI在日本、台灣為八木通商集團引進，品牌成立於2000年，已在全球拓展超過1,500個銷售據點。

Tracolla Guitar彩色皮製背袋，售價3,500元。圖／GIANNI ...
Tracolla Guitar彩色皮製背袋，售價3,500元。圖／GIANNI CHIARINI提供
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GIANNI CHIARINI包款來自傳統佛羅倫斯皮革技藝。圖／GIANNI C...
GIANNI CHIARINI包款來自傳統佛羅倫斯皮革技藝。圖／GIANNI CHIARINI提供
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GIANNI CHIARINI誠品生活信義店開幕。圖／GIANNI CHIARI...
GIANNI CHIARINI誠品生活信義店開幕。圖／GIANNI CHIARINI提供
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孟耿如選用Fiorenza草編水桶包，售價12,800元。記者徐兆玄／攝影
孟耿如選用Fiorenza草編水桶包，售價12,800元。記者徐兆玄／攝影
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限量Elettra PVC包款，售價13,000元。圖／GIANNI CHIAR...
限量Elettra PVC包款，售價13,000元。圖／GIANNI CHIARINI提供
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Elletra Romanc經典白色醫生包，售價16,800元。圖／GIANNI...
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孟耿如演繹GIANNI CHIARINI限量Elettra PVC包款，售價13...
孟耿如演繹GIANNI CHIARINI限量Elettra PVC包款，售價13,000元。記者徐兆玄／攝影
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孟耿如詮釋Helena Round小型馬鞍包，售價13,800元。記者徐兆玄／攝...
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Helena Round小型馬鞍包，售價13,800元。圖／GIANNI CHI...
Helena Round小型馬鞍包，售價13,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
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孟耿如演繹GIANNI CHIARINI限量Elettra PVC包款，售價13...
孟耿如演繹GIANNI CHIARINI限量Elettra PVC包款，售價13,000元。記者徐兆玄／攝影
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Baby Bug斜背包，售價7,200元。圖／GIANNI CHIARINI提供
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建築誠品義大利
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