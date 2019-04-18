挑戰陸海空極限領域 Garmin MARQ系列智慧表華麗登場

2019-04-18 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



智慧表精品化，原本GPS產品就已橫跨航空、航海、車用、健身與戶外導航領域的Garmin，更將堅強的技術力與設計力拓展至智慧穿戴產品上，全新推出旗艦級智能工藝腕表「MARQ」非凡時刻系列，以導航DNA奠基，將高階智慧表結合細膩製表工藝，發展出賽車手、飛行員、航海家、探險者、運動家等5大主題表款，與使用者一起探索陸海空極限。

5款主題腕表除了皆擁有腕式心率感測器、Pulse Ox血氧感測、多樣運動模式、預載滑雪地圖、高爾夫球道圖資，還有Garmin Pay之外，依照款式主題還都擁有專屬功能表盤。賽車表預載全球250個賽道、還具備GPS自動計圈功能；飛行員表則搭載全球航空數據庫及Direct-to熱鍵啟動直達導航、最多4個時區對照；航海家內建以GPS技術精準自動計時的帆船賽倒數計時器，還有「定位輔助」、「人員落水按鈕」；探險者則適合喜愛攀越巔峰的使用者，強調導航功能，開啟「探險模式」可進行航點追蹤紀錄、應急導航和長達4周GPS使用時間；運動員款則能透過詳細「體能狀況指數」隨時監控個人運動表現、訓練狀態與恢復時間。