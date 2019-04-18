手刀快搶！全新adidas Originals x alexander wang聯乘單品周六開賣

2019-04-18 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動與潮流時尚品牌跨界聯名屢見不鮮，今年春夏再度迎來重磅合作，adidas Originals找來美國華裔時裝設計師「王大仁」alexander wang合作，以「奢華休閒」為靈感主題，帶來復古兼具時尚的全新單品；而FILA也與美國輕奢潮牌 Ed Hardy 聯乘，打造美式搖滾精神與90年代復古運動結合的全新系列，並在台灣限量發行。

adidas Originals x alexander wang帶來「Season 5聯名系列」，將經典與當代的輪廓疊合，以80和90年代的舞蹈服裝為靈感，勾勒出一系列符合日夜需求的經典單品。聯名系列運用大量的緊身剪裁，包括五分車褲、短版上衣和運動外套等，並同時帶來多雙全新鞋款，該系列將於4月20日於全球同步上市。

而FILA與Ed Hardy的聯乘單品，以中性穿搭為設計核心，將Ed Hardy招牌老虎圖案與FILA的經典品牌標誌結合，並帶入90年代運動風的版型。除了推出服飾之外，還有腰包以及棒球帽等，尤其像棒球帽內側織帶印製Ed Hardy LOGO，帽子頂端扣上老虎銀扣，帽沿內裡更藏有老虎圖案，是今夏潮人不能忽視的單品。