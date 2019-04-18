孟耿如首度露面談弟弟 表示「生活如常就是最好的安慰」

2019-04-18 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



孟耿如出席義大利手工輕奢包款品牌GIANNI CHIARINI在信義誠品的開幕活動，也是弟弟身故離開後首度露面，不免受到關心，孟耿如表示，「其實不要特別安慰我，因為提到了就還是會很難過，希望一切能如常地進行、好好工作，對我來說就是最棒的安慰。」她表示媽媽最近忙於母親節蛋糕的訂單，有忙碌重心；而家人的心情算是正在調適中，6月會一起去東部家族旅行散心，關於自己的部分，「不管是我想要抒發心情或是想要安靜，佼哥都是一個很好的傾聽者和陪伴者，這段時間也很感謝大家的關心。」

在活動開始前剛好遇到花蓮強震，正在妝髮的孟耿如嚇壞了，就先抓住身邊工作人員的手，佼哥打電話和她說家中工作室區域災情有點兒慘重，可能等一下要回家看一下狀況；而目前正在為9月的繪畫聯展做準備，弟弟未完成的畫也在著手進行中，敬業的孟耿如談到弟弟還是鼻酸，「畫畫的時候會難過，但也好像就是弟弟在身邊一起完成。」因應近期創作，孟耿如都會在包包裡放著小畫本，隨時速寫。