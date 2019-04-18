宥勝與網紅在信義區辦派對！幫海尼根「跳出新觀點」

2019-04-18 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



天氣漸熱，啤酒品牌屢出新創意；海尼根宣布全新品牌溝通策略，發布方式很特別，同步登場的系列全新廣告，也請來人氣男星宥勝與56名年輕網紅，齊聚海尼根「跳出新觀點」派對，就算喝啤酒，也要有新想法，用不同角度看世界，享受生活！

海尼根台灣行銷總監方靜雯表示，海尼根全新的品牌溝通策略將更貼近年輕世代的心聲與生活，透過這樣的活動，也讓年輕人重新認識海尼根幽默詼諧的品牌調性。

全新包裝設計也呼應「從各種角度看世界」，除了品牌資產─經典的「海尼根綠」、閃耀的「海尼根紅星」以及「Heineken Logo」外，整體設計將品牌Logo環繞瓶身搭配360度，呼應此次主題。

此外，也舉辦海尼根「跳出新觀點」派對，邀請對年輕世代有影響力的宥勝與56名年輕網紅，一起了解海尼根新品牌精神；網紅們也提出各自在生活中的新觀點，製作成「新觀點宣言牆」；活動現場的互動裝置也讓民眾可以跳出新觀點。甚至利用錯位視角抓住海尼根瓶身，讓網紅們玩出各種「抓不到重心沒關係，來瓶海尼根很可以。」

即日起，消費者可在全台各大通路購買海尼根新包裝，或至海尼根臉書粉絲團找到各種翻轉的新樂趣。

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