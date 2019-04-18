HOLA迪士尼聯名系列 滿滿的「小熊維尼」！
小熊維尼的粉絲又要瘋狂了！HOLA特力和樂繼去年推出米奇聯名商品、締造全年4,000萬業績的超強氣勢之後，今年再次攜手迪士尼，獨家推出一系列「小熊維尼」居家用品，包括寢具組、涼被、抱枕、門簾、室內踏墊、室外刮泥墊、擴香石、煎鍋及個人隨身使用的冰霸杯、雙層玻璃瓶、購物袋等，4月25日起於HOLA年中慶開跑正式首賣。
HOLA商品企劃部協理蔡姍吟表示，去年上映的《摯友‧維尼》堪稱年度最暖心電影，帶大家找回生活中最天真美好的時光，HOLA延續這份單純的美好並融入居家用品中。有別市面上一般的授權圖案商品，HOLA設計團隊深入詮釋小熊維尼與好友們的日常樣貌，同時為了讓居家氛圍更柔和溫馨，就連小熊維尼的飽和亮黃色調都特別淡化調整過，搭配春夏專屬的粉色與綠色點綴，讓視覺感更加療癒舒適，像是小熊維尼等待著蜂蜜垂落的期盼萌樣、手捧滿滿蜂蜜的滿足表情以及與好友粉紅豬、跳跳虎、驢子屹耳的可愛玩樂，全都在一系列居家用品上呈現。
本次HOLA迪士尼小熊維尼系列商品中還有驚喜彩蛋，全台共限量5,000份的維尼造型抱枕有小豬、蜂蜜、屹耳、氣球等4款，單顆原價699元、特價499元，每一款包裝都附有刮刮卡一張，袋袋有獎，獎項包括南投宏基龍眼蜜420g、達克玻璃防滑水壺2入組、Pure Life 純淨生活空間織品噴霧、玻璃密封罐4入組150ml、迪士尼系列購物袋等，獎品價值299～799元不等。
留言