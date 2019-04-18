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「吃貨」旅行攻略！「5大美食城市」排名出爐 台灣宜蘭唯一入榜

2019-04-18 16:17聯合報 記者羅建怡╱即時報導

旅行，少不得美食。一項網路調查發現，超過1/5（22%）的旅客會為了美食而特地前往某地旅行，因此在氣候宜人的春季，公布台灣人心中「5大精緻美食城市」，包含「宜蘭」享受新鮮現採的節令食材、天府之國「成都」挑戰香辣逼人的川菜，或是到訪「名古屋」品嘗名聞遐邇的鰻魚飯三吃，吃貨旅客們都能透過美食之旅大飽口福。

這項由Booking.com公布的「台灣人心中5大精緻美食城市」，包括台灣宜蘭、日本名古屋、香港、中國成都、日本仙台。

宜蘭除了著名的三星蔥餅之外，當地的海鮮更是必吃美食，包括各式漁獲、蝦蟹等，近年還有許多無菜單料理餐廳出現，每日會依照當令食材計不同的創意料理，旅客可以藉此一嘗師傅的精湛手藝。Booking.com也推薦位在宜蘭三星鄉的「Sunday Home」，好客的民宿主人會依照季節不同而為旅客準備不同的台式早餐，讓旅客來訪時能感受到家ㄧ般的溫暖。

日本「名古屋」也許不像東京、大阪等地知名，但來到名古屋，旅客必嘗的就是有鎮市之寶之稱的鰻魚飯三吃，品嘗用炭火烤的焦香並搭配濃郁醬汁的原味鰻魚，接著再加入蔥花、海苔、芥末等調味，提升鰻魚的口感層次與細膩程度。最後，在鰻魚飯裡加入香濃的高湯，可完美平衡前兩吃較為油膩厚重的口感。位於市區的「名古屋燈光圖書飯店」，設計富有書香氣息，溫馨的客房也適合與好姐妹一同入住。

距台灣僅有一小時航程的「香港」，不僅是購物天堂，更是一座美食城市，狹小的城市有許多舉世聞名的傳統料理。舉凡燒臘、飲茶、雲吞麵、粥品、菠蘿油，甚至是簡單的通粉等都是遊港必吃的傳統美食，非常適合與閨蜜來一場隨性的港式美食之旅。來到香港，入住「中環荷李活道彩鴻酒店」是尋訪美食的絕佳選擇，住宿位於中環蘇活區的荷里活道上，周遭是香港的餐飲娛樂熱點，適合吃貨旅客入住。

慢活的「成都」有著天府之國的美稱，著名的景點如成都大熊貓繁育研究基地、都江堰等，而成都除了豐富的歷史文化外，更是中國有名的美食天堂，火鍋、水煮肉片、夫妻肺片、酸菜魚等經典川菜菜色，鮮紅色澤、嗆辣口感與新鮮食材搭配出辣而不嗆的好滋味，絕對能讓嗜辣如命的旅客一飽口福。位在美食雲集的武侯區的「宜道•傳家合院」是饕客們最佳選擇，其精緻的中式傳統建築設計讓旅客享美食同時也能一同感受成都古城之美。

至於日本「仙台」，不僅被Booking.com選為2019年新興旅遊目的地，特色美食也是該地一大亮點。來到仙台，不能錯過的就是炭烤牛舌，用先醃製再炭烤的方式製成，口感軟嫩且層次豐富。而另一個傳統食品毛豆泥甜點也非常適合旅客嘗鮮，將毛豆搗碎加入砂糖調味，其清爽的甜味與Q彈口感更是讓人唇齒留香，近年還發展出毛豆麻糬、毛豆奶昔、毛豆瑞士捲等變化，很適合與好姊妹當作飯後甜點一同享用。位於市中心的「仙台九小時膠囊旅館」，緊鄰櫻岡大神宮等著名景點，很適合初次到訪的旅客。

中國成都市是有名的美食天堂，包括水煮肉片、酸菜魚等經典川菜菜色，絕對能讓嗜辣如命...
中國成都市是有名的美食天堂，包括水煮肉片、酸菜魚等經典川菜菜色，絕對能讓嗜辣如命的旅客垂涎三尺。圖片來源／alh1-2017 from flickr
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香港有許多舉世聞名的傳統料理，舉凡燒臘、飲茶、菠蘿油，甚至是簡單的通粉等都是遊港...
香港有許多舉世聞名的傳統料理，舉凡燒臘、飲茶、菠蘿油，甚至是簡單的通粉等都是遊港必吃的傳統美食，簡單的食材與調味，卻散發出濃濃的香港味。圖／Booking.com提供
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宜蘭近年有許多熱門的無菜單料理餐廳，每日依照當天時令設計不同的創意料理，讓旅客一...
宜蘭近年有許多熱門的無菜單料理餐廳，每日依照當天時令設計不同的創意料理，讓旅客一嘗師傅的精湛手藝。圖／Booking.com提供
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日本名古屋必嘗的就是有鎮市之寶之稱的鰻魚飯三吃。圖片來源／eggry-2014 ...
日本名古屋必嘗的就是有鎮市之寶之稱的鰻魚飯三吃。圖片來源／eggry-2014 from flickr
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