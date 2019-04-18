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超模Kendall Jenner、孫菲菲都入鏡 一同拍Tiffany & Co.春季大片

2019-04-18 16:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.曝光春季形象廣告，這一次找來5位名超模包含Kendall Jenner、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、Mica Argañaraz與孫菲菲參與拍攝。透過她們在鏡頭前的眼神、動作，傳遞品牌要呈現的歡樂、勇於表達自我的個人風格概念。

Tiffany & Co.全新的春夏形象廣告，由攝影師Craig McDean與Richard Burbridge操刀，加上造型師Alex White來搭配，把經典Tiffant T系列飾品融入其中，凸顯百變風格。品牌的藝術總監Reed Krakoff也表示「春季形象廣告不只有品牌經典設計，還帶出了摩登精緻、充滿力量與風趣幽默」。透過Kendall Jenner、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、Mica Argañaraz和孫菲菲等5位超模的演繹，同時配戴品牌經典設計珠寶，加上招牌藍盒穿插其中，既新穎又充滿創意。

經典並極具指標性的Tiffany T系列是這次春季形象廣告的焦點，其設計靈感汲取自紐約的活力、能量與勇氣。Tiffany & Co.以字母T的極簡線條和鮮明稜角展現當代設計風格。這樣的設計不僅是向Tiffany品牌歷史致敬，T字的垂直結構亦代表紐約這個激發創新的夢想之地。這系列包含貼合手腕的手環和細緻手鍊，懸垂於頸項的不同長度項鍊和吊墜，以及展現自信風格的戒指和耳環，適合相互堆疊搭配，展現獨具的個人丰采。

Tiffany T True 鏤空T字設計手鍊，18K黃金、下18K玫瑰金，各約...
Tiffany T True 鏤空T字設計手鍊，18K黃金、下18K玫瑰金，各約16萬9,000元。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany T Square 鑲鑽石手環，約42萬4,000元。圖／Tiff...
Tiffany T Square 鑲鑽石手環，約42萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
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超模孫菲菲演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Tiffany & C...
超模孫菲菲演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany T True系列寬版鏤空設計戒指，約47,500元。圖／Tiff...
Tiffany T True系列寬版鏤空設計戒指，約47,500元。圖／Tiffany & Co.提供
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超模Carolyn Murphy演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／...
超模Carolyn Murphy演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Tiffany & Co.提供
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超模Kendall Jenner演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／...
超模Kendall Jenner演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany T Square 手環18K玫瑰金、18K白金 、18K黃金，各...
Tiffany T Square 手環18K玫瑰金、18K白金 、18K黃金，各約19萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
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超模Mica Argañaraz演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖...
超模Mica Argañaraz演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Tiffany & Co.提供
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超模Imaan Hammam演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Ti...
超模Imaan Hammam演繹Tiffany & Co.春季形象大片。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany T Smile 迷你鑲鑽項鍊，約71,000元。圖／Tiffan...
Tiffany T Smile 迷你鑲鑽項鍊，約71,000元。圖／Tiffany & Co.提供
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