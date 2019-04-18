超模Kendall Jenner、孫菲菲都入鏡 一同拍Tiffany & Co.春季大片

2019-04-18 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



紐約珠寶品牌Tiffany & Co.曝光春季形象廣告，這一次找來5位名超模包含Kendall Jenner、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、Mica Argañaraz與孫菲菲參與拍攝。透過她們在鏡頭前的眼神、動作，傳遞品牌要呈現的歡樂、勇於表達自我的個人風格概念。

Tiffany & Co.全新的春夏形象廣告，由攝影師Craig McDean與Richard Burbridge操刀，加上造型師Alex White來搭配，把經典Tiffant T系列飾品融入其中，凸顯百變風格。品牌的藝術總監Reed Krakoff也表示「春季形象廣告不只有品牌經典設計，還帶出了摩登精緻、充滿力量與風趣幽默」。透過Kendall Jenner、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、Mica Argañaraz和孫菲菲等5位超模的演繹，同時配戴品牌經典設計珠寶，加上招牌藍盒穿插其中，既新穎又充滿創意。