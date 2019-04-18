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6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

松仁路誤傳裂開 郭台銘現身談地震教育引關注

2019-04-18 14:59聯合報 記者林文義╱即時報導

大地震後傳出台北松仁路出現裂痕，驚動鴻海董事長郭台銘前往查看。 圖擷自爆廢公社二...
大地震後傳出台北松仁路出現裂痕，驚動鴻海董事長郭台銘前往查看。 圖擷自爆廢公社二館
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花蓮地區中午發生規模6.1地震，一度傳出北市松仁路路面裂開，後來經查是虛驚一場，無安全顧慮，不過昨天才宣布要參選國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘在地震後，剛好就出現在松仁路上，郭台銘還說台灣應該要仿效日本的地震教育，並且做全面檢測，這比選舉有意思；郭台銘短暫現身，引起多討論。

鴻海表示，當時郭台銘當時剛好就在附近，走出去時遇上媒體，但看了一下路面隨即就離開；有網友稱郭董的行動力超強，也有網友戲稱郭董想當總統想瘋了。

郭台銘地震
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