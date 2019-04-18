母親節快到了 網購蛋糕買氣旺

2019-04-18 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



距離母親節只剩不到一個月，創業家兄弟（8477）今（18）日宣布，旗下生活市集已嗅到站內母親節相關買氣，其中以蛋糕西點類最受矚目，近一個月站上母親節蛋糕詢問度，較前月暴增近四倍，後勢看好，以苦甜濃郁的經典巧克力口味最受歡迎。創業家表示，生活市集將陸續上架更多特色蛋糕，另有全站免運、指定信用卡消費最高享999元登記回饋百元刷卡金等優惠。

巧克力蛋糕在母親節不缺席，創業家指出，今年4月母親節蛋糕預購冠軍寶座為「艾波索方形巧克力黑金磚」，標榜以72%濃度的比利時黑巧克力及有「麵粉界香奈兒」之稱的日本小麥粉手工打造，綿密巧克力蛋糕體添加榛果巧克力，增添口感，蛋糕表面以食用金箔點綴，呈現低調奢華質感，6吋方形大小，方便切取，最適合小家庭分享。

樂天市場以美食為主力，日前表示，其在母親節網購蛋糕評比中，今年更上一層樓，獲獎品項達九成，再創紀錄，目前站上母親節蛋糕總數量已超過上萬品，評比結果出爐第一天，銷售量就較上周成長三成，「母親節」、「蛋糕」關鍵字搜尋量，明顯暴增五倍。