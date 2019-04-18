日本天才視障鋼琴家 至日僑學校為學生演奏

2019-04-18 14:36 聯合新聞網 聯合數位文創



今年30歲的日本天才視障鋼琴家辻井伸行，出生時因先天性小眼球症而全盲，不過上帝遮住了他的雙眼，卻給了他對音樂的敏銳度。四歲時，開始正式習琴，以耳朵取代眼睛，用「心」傾聽這個世界。他所演奏出來的琴音擁有療癒的魔力，而他的演奏更深受世界各地粉絲喜愛。

日本天才視障鋼琴家至日僑學校為學生演奏，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

四月十六日晚上與奧菲斯室內樂團於國家音樂廳的演出，充滿許多特地前來支持的日本觀眾，可見辻井伸行在日本的超高人氣。本次由臺灣中小企業銀行（以下稱臺灣企銀）贊助本次演出，活動當晚，臺灣企銀長官與貴賓亦蒞臨觀賞，現場感受辻井伸行完美琴技展現與奧菲斯室內樂團默契十足的演奏實力，對於本場演出予以極大肯定與熱烈掌聲。

四月十七日早上，辻井特地前往士林區的日本學校拜訪。現場聚集了數百名熱列歡迎辻井的學生及家長，活動亦在辻井精湛的演奏下開始，其中，辻井更演奏了二〇一三年曾在英國逍遙音樂節所演奏的李斯特「鐘」。在場的許多家長及學生都閉上雙眼用心聆聽，一同進入到辻井的音樂世界，畫面令人感動。

而辻井伸行也與孩子們分享自己的心路歷程，並透露自己小時候其實是個非常愛哭的小孩。現場的孩子們也十分踴躍的向辻井提出問題，並問辻井，如果不是鋼琴家，會想要從事什麼職業。辻井說：「如果不當鋼琴家，我想當廚師，因為我喜歡吃壽司，也喜歡法國料理。另外我也喜歡游泳，所以也可以當游泳選手。」

另外，他也和大家分享，當遇到瓶頸、人生難題時，轉換情緒最好的方法就是彈鋼琴，因為鋼琴在他的生命中是非常重要的存在，他也非常喜歡為大家演奏鋼琴。人生中一定會有遇到困難的時候，期許大家能學會轉換自己的情緒迎接挑戰，朝著自己的興趣與夢想邁進。而現階段他希望能與更多不同的樂團合作，因為每次的合作都能激發許多靈感與火花。希望透過鋼琴向世人傳達正向的能量。