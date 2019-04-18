迪麗熱巴臉已太完美 戴上珍珠緞帶蝴蝶結 根本從天上下凡

2019-04-18 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



有號稱零死角完美臉蛋的女星迪麗熱巴，日前出席2019北京國際電影節時，以一襲亮片刺繡的魚尾禮服搶盡風采，而身為日本珍珠之王MIKIMOTO亞洲區代言人的她也很盡責地戴上了MIKIMOTO華麗的高級珠寶，全新的Jeux de Rubans珍珠鑽石系列更以緞帶蝴蝶結為創作元素，與她身上的Jenny Packham訂製禮服的元素相得益彰。