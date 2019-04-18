迪麗熱巴臉已太完美 戴上珍珠緞帶蝴蝶結 根本從天上下凡 2019-04-18 14:09
聯合報 記者
孫曼
╱即時報導
有號稱零死角完美臉蛋的女星迪麗熱巴，日前出席2019
國際電影節時，以一襲亮片刺繡的魚尾禮服搶盡風采，而身為日本珍珠之王MIKIMOTO亞洲區代言人的她也很盡責地戴上了MIKIMOTO華麗的高級 北京 ，全新的Jeux de Rubans珍珠鑽石系列更以緞帶蝴蝶結為創作元素，與她身上的Jenny Packham訂製禮服的元素相得益彰。 珠寶
MIKIMOTO 全新Jeux de Rubans系列，設計靈感源自於高級訂製服上常用的裝飾細節，結合緞帶輕盈縈繞的柔美線條與圓潤美麗的珍珠，呈現出青春時尚之美。全系列共有白K金與黃K金兩種素材，作品包括手鍊、耳環及墜鍊。其中一款珍珠鑽石手鍊，更是非常巧妙的設計，只需簡單調校便能變換長度，成為不同造型的短款頸鍊或如迪麗熱巴所配戴的Y字形項鍊，還能當作多層纏繞的手鍊配戴，是非常能發會創意、隨穿著變化的百搭珠寶。
迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Jeux de Rubans日本Akoya珍珠18K白金項鍊，24萬4,000元；耳環，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K白金耳環，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Jeux de Rubans日本Akoya珍珠18K白金項鍊，24萬4,000元；耳環，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Jeux de Rubans日本Akoya珍珠18K白金項鍊，24萬4,000元；耳環，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K黃金墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，76,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K白金手鍊，亦可當作項鍊配戴，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，24萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Jeux de Rubans日本Akoya珍珠18K白金項鍊，24萬4,000元；耳環，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 迪麗熱巴配戴MIKIMOTO Jeux de Rubans日本Akoya珍珠18K白金項鍊，24萬4,000元；耳環，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K黃金手鍊，18K黃金鑲嵌Akoya珍珠，37,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K白金手鍊，亦可當作項鍊配戴，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，24萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K白金墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，12萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K白金手鍊，亦可當作項鍊配戴，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，24萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享 MIKIMOTO Jeux de Rubans 日本Akoya珍珠18K黃金耳環，18K黃金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，93,000元。圖／MIKIMOTO提供 分享
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