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慶祝12週年 COLD STONE冰淇淋長達44天買1送1

2019-04-18 13:34聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

美式冰淇淋COLD STONE為慶祝品牌12週年，即日起至5/31，推出長達一個多月的中杯冰淇淋買一送一優惠，消費者至門市出示酷聖石LINE中的電子優惠券，即可在活動期間使用優惠。

鎖定市場消費趨勢，COLD STONE逐年翻新全新口味冰淇淋，滿足消費者「拍、傳、吃」的甜點潮流。今年初夏推出的限量「宇治雪莓」、「紫光莓戀」兩款新品經典冰淇淋，上市單周已銷售破萬杯，為回饋粉絲，COLD STONE推冰淇淋長達44天限時「買一送一」，加入酷聖石LINE即可獲得電子優惠券。

此外，即日起至5/2加碼「我的酷冰日記」投稿自創冰淇淋活動，透過網友及酷聖石研發團隊票選，取「網友人氣獎」、「研發金賞獎」各一名冠軍，自創冰淇淋商品將出現於酷聖石MENU三週，即有機會獲得100天免費吃冰，即日起開放報名。

「COLD STONE 12週年慶活動」

活動主題：12週年LUCKY COUPON

活動時間：4/18(四)-5/31(五)

活動辦法：活動期間主動出示酷聖石LINE中的電子優惠券，點購中杯以上冰淇淋，享同Size冰淇淋一杯。(不含脆餅、桶裝/價低者為贈送品項)

活動網址：https://pse.is/GSPKF

兩款期間限定宇治雪莓、紫光莓戀，單周熱銷破萬杯。圖／COLD STONE
兩款期間限定宇治雪莓、紫光莓戀，單周熱銷破萬杯。圖／COLD STONE
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