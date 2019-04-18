車禍癱瘓用口足畫一生故事 獲全球熱愛生命獎章

2019-04-18 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



周大觀文教基金會今天公布2019年全球熱愛生命獎章得主，20名生命鬥士從全球2723名候選人當中脫穎而出，包括美容師兼口足畫家高淑專，因車禍幾乎全身癱瘓，仍靠著自己的力量扛起債務、獨立養育孩子；石雕創作師盧志松克服小兒麻痺不便，完成東方設計大學碩士學位，甚至榮獲國家公益獎。

20名全球熱愛生命獎章得主來自世界各地，有俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫、秘魯棄童救星龔薩蕾絲、波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基、日本自閉鋼琴勇士小柳拓人、芬蘭殘疾人權博士卡爾・科克科拉、多障文武唐寶寶周則翰、排灣長老古英勇、石雕勇士盧志松、美容師口足畫家高淑專等人。前總統馬英九今出席記者會宣布得主，高淑專及盧志松也現身接受表揚。

高淑專原本是個愛漂亮的女孩，國小畢業後沒有繼續升學，到台北學習美容及裁縫工作，28歲就開了自己的美容沙龍店，事業有聲有色，結婚育有兩個兒女。不過，1992年她在上班途中發生車禍，幾乎全身癱瘓，受傷第三天丈夫就離家出走，留給高淑專兩個孩子及100多萬元的債務。

高淑專車禍後改為經營彩券生意，將兩個孩子從國小拉拔到大學畢業，她才發現也須充實自己的人生，重拾課本返回校園，完成國中、高中到大學學業。這段時間，她的上半身也逐漸恢復機能，除了適度運動以外，她也挑戰學習油畫，才發現繪畫是生命熱情所在，不但可以忘記全身的麻痛，更能成就自己的生命。

高淑專近日出版繪本「媽媽嫁妝」，用口足畫出她一生的故事，許多篇幅都是紀錄兒女照顧她的溫馨畫面，如女兒貼心陪她看牙醫，瞬間牙就不痛了；兒子親自泡牛奶餵她喝下，心裡比口裡更甜。

另一名得主盧志松出生十個月後就感染小兒麻痺患者，家境不豐，16歲以前只能用雙手在地上爬行，靠著爸爸的腳踏車跟媽媽的背，完成國小及國中學業。後來他到貝殼加工廠磨練出石雕技術，花了30多年創造工藝作品，期間連獲兩屆國家工藝獎，也獲頒台灣工藝之家的榮耀。