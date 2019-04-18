親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

寫信給吳敦義希望徵召？ 韓國瑜：絕對沒有這件事！

泰國神水的秘密？泰王加冕的「聖水政治」祕辛

不再輕工藝！古蹟技術修復擬優先選傳統匠師

2019-04-18 11:21聯合報 記者何定照╱即時報導

台灣古蹟修復時傳彩繪等單項技術修復不專業，文化部昨預告「古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群修復或再利用採購辦法」第6條修正草案，明定古蹟等文化資產之特殊技術單項修復，應優先遴選傳統匠師或專業技術人員辦理。

文化部指出，該辦法最近一次修正是在106年，當時規定古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群修復或再利用之勞務採購，應優先聘請已認定之文化資產保存技術保存者辦理；屬主管機關認定特殊技術之單項修復者，「得」遴選傳統匠師或專業技術人員辦理，結果「應優先」和「得遴選」的差別，引來外界對修復文資「重建築而輕工藝」的誤解。

文化部說，這次修正即在古蹟、歷史建築等修復或再利用，應優先聘請已認定之文化資產保存技術保存者辦理外，也載明屬主管機關認定特殊技術之單項修復者，也應優先遴選傳統 匠師或專業技術人員辦理。傳統匠師指具備古蹟修復及再利用辦法第12條規定資格者。

古蹟等文化資產特殊技術單項修復技術，是指彩繪、剪黏、交趾陶等工藝項目。另根據古蹟修復及再利用辦法第12條，傳統匠師應具備經主管機關認定為文化資產保存技術之保存者；屬內政部刊印之台閩地區傳統工匠名錄所列之匠師者；其他具有相當傳統技術及成果，並經中央主管機關審查通過後公告者。

古蹟修復首重專業。圖為北門。記者何定照／攝影
古蹟修復首重專業。圖為北門。記者何定照／攝影
分享

修復歷史建築古蹟
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

設計師林曉同顛覆傳統 居然把「玉」變得好時髦又可愛

2019-04-18 11:08

「魚刺人雞蛋糕」旗艦店開幕 限定口味+DIY周邊 少女難抗拒

2019-04-18 10:52

上班族壓力大 心理師教你做對一件事轉化焦慮

2019-04-18 07:39

咖啡館美味戰 母親節蛋糕多口味

2019-04-18 00:31

「帶貨女王」范冰冰回來了！超強神仙油、護髮與護膚精華，讓她打破低調狂推

2019-04-17 23:51

0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊

2019-04-17 21:39

蔬爽好健康! 好丘春季新品微風南京、芝山店限定開賣

2019-04-17 21:36

櫻花妹最愛「南瓜唇蜜」 Celvoke這款唇蜜全日本都缺貨

2019-04-17 20:56

只要有悠遊卡和這個 今天起麥當勞大薯買一送一

2019-04-17 20:53

古力娜扎、《她的私生活》朴敏英都愛MULBERRY 全新包款不錯看耶

2019-04-17 20:38

大阪燒+炸雞! 肯德基全新「柴魚舞浪大阪燒脆雞」限定登場

2019-04-17 20:22

這兩款「液態唇膏」太美！大推番茄色、西瓜色、奶茶色號快筆記

2019-04-17 20:10

山林解禁！戶外生活選物店搶進 力邀超馬跑者陳彥博代言帶逛

2019-04-17 19:18

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

台灣人就愛吃這味 日本美食接連展店東京「燒肉LIKE」台灣首店店型、菜單公開

2019-04-17 18:46

4D瑜珈令人彷彿置身竹林、海洋！TRUE YOGA全新品牌逆勢進軍東區

2019-04-17 18:45

影展紅毯女星珠寶造型較勁！大克拉鑽石退流行 有風格才重要

2019-04-17 18:21

影／驚！古羅馬人喝尿 竟是為美白牙齒

2019-04-17 17:42

KK選物推70款漫威周邊 無限手套、黑豹音箱都太值得收藏了！

2019-04-17 17:28

漫威迷再衝一波！小7獨家搶先開賣「復仇者聯盟3C小物」免預購

2019-04-17 16:39

超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53

自己打造個性小方包 LONGCHAMP啟動Game On包款新玩法

2019-04-17 15:46

就是這一款包！讓舒淇、木村光希Kōki和超模AA一起甘心「撞包」

2019-04-17 15:41

日本人氣炸牛排名店「牛かつもと村」5月登台！現炸牛排沾山葵醬更美味

2019-04-17 15:32

日本年銷10萬個「神戶半熟蛋糕」 限時快閃誠品南西「＆Kobe」展

2019-04-17 15:24

高雄最高檔燒肉店 「癮燒精肉酒舖」全和牛吃得到

2019-04-17 14:59

leBebé登台 義大利浪漫輕珠寶

2019-04-17 14:32

輕鬆一下／換季換妝 也要接軌國際

2019-04-17 14:31

夏天將至！dunhill告訴你這樣穿既應景又「漂撇」

2019-04-17 13:02

瘋F1意猶未盡！萬寶龍聯名倍耐力 超帥行李箱拎著走

2019-04-17 12:44

IG開箱！台南名店「布萊恩紅茶」新凍飲 這家超商獨賣

2019-04-17 12:41

「鰻魚飯半價」再送「買1送1券」！60年江戶川鰻魚飯店4月17開幕

2019-04-17 10:49

大台北首間原燒O-NiKU！消費送「燒肉蛋糕、燒肉玫瑰花」

2019-04-17 00:25

麥當勞「黑堡」回歸！ 5月再推「綠堡」莎莎脆鷄腿風味

2019-04-17 00:18

Panasonic空調 全機7年保固 業界最長

2019-04-16 23:21

侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足

2019-04-16 23:09

又被燒荷包了！M.A.C彩妝跨界聯名「塗鴉潮爆了」，看包裝就買了～

2019-04-16 22:32

第二件炸物半價！繼光香香雞搭配漫威、母親節推出18天優惠

2019-04-16 21:43

史上最強全新能量回彈技術 The North Face新跑鞋腳感再進化

2019-04-16 21:24
看更多

熱門文章

逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世

2019-04-17 18:52

超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動

2019-04-17 16:26

只要有悠遊卡和這個 今天起麥當勞大薯買一送一

2019-04-17 20:53

陸團回流 遊覽車司機、導遊爆人力荒

2019-04-18 01:16

0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊

2019-04-17 21:39

吳德榮：今白天暖熱 明起出門備雨具

2019-04-18 07:27

全球最胖鸚鵡今年幼鳥數量大增 扭轉滅絕命運

2019-04-17 13:53

日本人氣炸牛排名店「牛かつもと村」5月登台！現炸牛排沾山葵醬更美味

2019-04-17 15:32

電影開演要等更久了 文化部擬允許廣告片播12分鐘

2019-04-18 09:49

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

每日星座運勢／處女在變動中求發展 財運好壞參半

2019-04-18 00:00

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

上班族壓力大 心理師教你做對一件事轉化焦慮

2019-04-18 07:39

新高！電動自行車去年10死、3292傷

2019-04-18 00:38

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

【心情點滴】楊雅蓉／被單

2019-04-18 06:00

搞出人命！26歲男薪50K求親遭拒 「給不了女兒一個家」

2019-04-18 11:49

寄錢回家還存錢自費上課 緬甸僑生翻糖蛋糕獲獎　

2019-04-17 22:35

「帶貨女王」范冰冰回來了！超強神仙油、護髮與護膚精華，讓她打破低調狂推

2019-04-17 23:51

影／觀光回春缺遊覽車駕駛 司機寧開水泥車薪資穩

2019-04-18 09:19

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／中二生睡不著

2019-04-18 06:00

這兩款「液態唇膏」太美！大推番茄色、西瓜色、奶茶色號快筆記

2019-04-17 20:10

陸團回溫／消費力不若以往 高雄必遊

2019-04-18 01:19

影展紅毯女星珠寶造型較勁！大克拉鑽石退流行 有風格才重要

2019-04-17 18:21

IG開箱！台南名店「布萊恩紅茶」新凍飲 這家超商獨賣

2019-04-17 12:41

擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57

【家人關係】蘇亞／為愛戒菸

2019-04-18 06:00

單車開放載幼童 朝野有共識

2019-04-18 00:38

漫威迷再衝一波！小7獨家搶先開賣「復仇者聯盟3C小物」免預購

2019-04-17 16:39

大阪燒+炸雞! 肯德基全新「柴魚舞浪大阪燒脆雞」限定登場

2019-04-17 20:22

日本年銷10萬個「神戶半熟蛋糕」 限時快閃誠品南西「＆Kobe」展

2019-04-17 15:24

墾丁綠羽珊瑚率先產卵 為大爆發自然奇景暖場

2019-04-17 18:08

台灣人就愛吃這味 日本美食接連展店東京「燒肉LIKE」台灣首店店型、菜單公開

2019-04-17 18:46

櫻花妹最愛「南瓜唇蜜」 Celvoke這款唇蜜全日本都缺貨

2019-04-17 20:56

好想走進他的心！透視12星座的心門有多厚？

2019-04-18 10:00

若頭獎連摃 大福彩最後一次只中普獎可能領7千多

2019-04-18 12:08

高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險 　

2019-04-17 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top