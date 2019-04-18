不再輕工藝！古蹟技術修復擬優先選傳統匠師

2019-04-18 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣古蹟修復時傳彩繪等單項技術修復不專業，文化部昨預告「古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群修復或再利用採購辦法」第6條修正草案，明定古蹟等文化資產之特殊技術單項修復，應優先遴選傳統匠師或專業技術人員辦理。

文化部指出，該辦法最近一次修正是在106年，當時規定古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群修復或再利用之勞務採購，應優先聘請已認定之文化資產保存技術保存者辦理；屬主管機關認定特殊技術之單項修復者，「得」遴選傳統匠師或專業技術人員辦理，結果「應優先」和「得遴選」的差別，引來外界對修復文資「重建築而輕工藝」的誤解。

文化部說，這次修正即在古蹟、歷史建築等修復或再利用，應優先聘請已認定之文化資產保存技術保存者辦理外，也載明屬主管機關認定特殊技術之單項修復者，也應優先遴選傳統 匠師或專業技術人員辦理。傳統匠師指具備古蹟修復及再利用辦法第12條規定資格者。