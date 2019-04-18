設計師林曉同顛覆傳統 居然把「玉」變得好時髦又可愛

2019-04-18 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



對於華人來說，玉作為首飾總給人古典的感受，然而設計師品牌林曉同陸續推出一系列的耳飾、胸針、戒指或墜飾，顛覆傳統思維，讓玉變得更時髦，甚至可愛起來。打破年齡的限制，讓年輕消費者配戴起來一點也不突兀。

設計師林曉同旗下的隨玉而安系列，透過3D玉雕手法結合當下流行的長耳針式耳環，打造全新作品「悠然福至」、「幸福將至」耳飾，將象徵幸福的「青鳥」與寓意福氣的「蝴蝶」活潑呈現於臉旁。林曉同突破傳統玉飾的平面雕刻，以3D立體雕刻出蝴蝶和青鳥的形體，除了用料更多之外，難度也更高。其中蝴蝶翅膀，四片大小不一的翅膀簡傳遞簡約輕巧的靈動，如同蝴蝶在空間最美的姿態。名為「幸福孢子」的手鍊、戒指與耳墜，不僅帶有幸福不必刻意遠求，它就在身邊的意涵。還以小型蛋面翡翠、白翡搭配鑽石或K金、玫瑰金的方式，再次讓這傳統的材質，年輕化。