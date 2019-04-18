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「魚刺人雞蛋糕」旗艦店開幕 限定口味+DIY周邊 少女難抗拒

2019-04-18 10:52聯合報 記者柯意如╱即時報導

IG上許多網友們經常分享、台中的知名人氣排隊點心「魚刺人雞蛋糕」開旗艦店了！新開幕的台中審計新村旗艦店，販售空間依然打造像街邊購買的情景，充滿溫度與香氣滿溢的雞蛋糕、搭配日式布簾質感店面、可愛的DIY周邊商品，好吃好拍，到台中玩的粉絲們，走過路過不要錯過了。

魚刺人雞蛋糕是台中人氣排隊點心。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
魚刺人雞蛋糕是台中人氣排隊點心。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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IG吃貨們經常分享的「招牌魚池阿薩姆」雞蛋糕，以魚池鄉紅茶為基底，將阿薩姆茶葉磨成細粉融入麵糊，清甜又茶香十足，網友評論該店的雞蛋糕，是屬於紮實口感的雞蛋糕，「紅茶茶香很濃郁」、「像吃的鮮奶茶」、「脆脆的邊邊搭蛋糕超好吃」。另外經典原味、牛奶卡斯達（卡士達）、靜岡抹茶、苦甜巧克力、阿薩姆卡斯達、乳酪起司也各有忠實擁護者。

特別一提的是「魚刺人雞蛋糕」的特色是把烤蛋糕的「脆邊」一起給，許多粉絲就是迷上這脆邊口感啊！

「魚刺人雞蛋糕」招牌阿薩姆口味最獲得網友推薦。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
「魚刺人雞蛋糕」招牌阿薩姆口味最獲得網友推薦。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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「魚刺人」雞蛋糕以魚池鄉諧音為命名，目前品牌據點已包含台中、嘉義、高雄、台北、廣州、波士頓等共16個銷售據點，從偉士牌機車結合的行動餐車出發，把台灣職人精神帶往國際。

可愛的DIY組合吸引喜歡作點心的少女們。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
可愛的DIY組合吸引喜歡作點心的少女們。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
「魚刺人雞蛋糕」台中審計新村旗艦店。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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新開幕的台中審計新村旗艦店，除了各式招牌口味的雞蛋糕，特別推出2款限定版新口味：「肉鬆卡斯達」款雞蛋糕，配料以傳統台灣肉鬆加上特製醬料，甜甜鹹鹹，像童年品嘗傳統肉鬆麵包的特殊滋味。「香蕉巧克力」每天新鮮香蕉製作內餡，搭配巧克力、烘烤過的杏仁角，香氣與焦香濃郁滋味融合，是一款多層次口感的點心。

「魚刺人雞蛋糕」限定款肉鬆卡斯達。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
「魚刺人雞蛋糕」限定款肉鬆卡斯達。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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除了吃這裡還有可愛的商品，「魚刺人雞蛋糕」旗艦店邀請Foodie Amber與果多設計Design by associates打造周邊商品，包含小型烤模、雞蛋糕粉、帆布袋等，其中一款讓粉絲可以將「魚刺人搬回家DIY組合」，對喜歡自製點心分享給閨密跟男朋友的少女來說，簡直太難以抗拒了吧！「魚刺人雞蛋糕」因為是現點現作，相關據點都經常大排長龍，可先預定減少排隊等候時間，相關資訊可上店家臉書查詢。

店內有可愛周邊商品販售。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
店內有可愛周邊商品販售。圖/魚刺人雞蛋糕 提供
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