2019泳裝時尚新趨勢 「夏威夷異國風挖腰款」最火紅

2019-04-18 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



時而飆破30度的高溫，夏天的腳步愈來愈近了，讓人忍不住想換上泳裝跳進泳池，奔向海邊。社群火紅泳裝品牌WAVE SHINE的2019春夏新品，以夏威夷作為產品設計的主題靈感，以豐富的大自然為主要元素，推出多達150款新泳裝。

WAVE SHINE的2019春夏新品發表會上特別以夏威夷情境風貌時尚秀展現島嶼多元情境，從白天的陽光沙灘情境氛圍到夜晚的華麗盛宴，最後由藝人邵雨薇以神秘古老傳說的部落公主形象氣勢登場，身穿刺繡黑色挖腰性感連身比基尼，華麗的異國造型大膽演繹WAVE SHINE品牌精神「我的性感，由我主張」，突破過往甜美形象，展現成為盛夏矚目焦點。

邵雨薇也分享她在泳裝選擇上的想法，她說，在色系上喜歡低調暗色系或較特別沈穩的色系，如這次新推出的靜謐黑，還有帶有復古感的焦糖橘；款式上則會選擇可露出自己喜歡且自信部位的款式泳衣，像是挖腰款式露出一點點腰部和背部線條小露性感的感覺。

WAVE SHINE的2019春夏新品泳裝秀，首段以鮮豔色彩及墨葉花紋展現夏威夷陽光沙灘氛圍，蔓延至浪漫渡假氣息，模特兒身穿優雅蕾絲及浪花荷葉款式出場，直到夕陽西下，一系列深色系時尚泳裝開啟一場華麗盛宴，四段情境顛覆夏威夷既有浪漫想像，也呈現WAVE SHINE 2019新品不同風情的多元設計與款式。