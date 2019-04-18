特色名店、巷弄美食、型格餐車 有趣市集現身圓山花博

2019-04-18 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



這個周末假日要上哪兒走走逛逛呢？好吃、好玩的「有趣市集」這個周末（4/20~4/21）將現身圓山花博，現場除了有型格餐車，還有特色名店、巷弄美食與人氣餐飲品牌等共60家。此外，高端髮廊斐瑟Visavis旗下「剪單」設計團隊也會一起駐點，在市集現場提供快剪服務。

特別值得一提的是，斐瑟Visavis老闆鄧爸（鄧泰華），以及旗下人氣設計師Tony老師也將不定時出沒市集，讓民眾有機會用300元體驗6000元的神手服務，一邊吃喝玩樂，同時一邊變美麗變帥氣。

此外，喜歡天然有機，關注台灣農業的朋友，對在欉紅一定不陌生。在欉紅致力發展最台灣味的果醬，讓大家體驗台灣果物食材的真，這次在有趣市集除了提供招牌果醬外，還有草莓牛奶冰淇淋、紅心芭樂冰淇淋。

此外，這次有趣市集還邀來去年才開幕即受到老饕們喜愛的Muzeo，經營團隊認為每道精心端出的料理都屬於藝術品，廚師們則如同藝術家，因此選用「博物館」的世界語「MUZEO」為名，試圖傳達餐飲界高尚的工作情操。

還有，宅涮涮鍋在餐飲界和政商名流間早已名氣響亮，主廚阿堯專攻野生海鮮，對漁獲如數家珍，是許多名廚討教交流的對象。宅涮涮鍋首次出征市集，主廚阿堯將和Muzeo團隊聯手出擊，分別端出不同的精緻料理要征服老饕的胃。

真芳三明治則是台北必吃早餐之一，讓早餐三明治回到食材的單純美味。每天早上市場採買胛心肉，費心費力手工捏製成肉排，不添加黏稠劑，用蛋液來增加黏稠度與口感，讓簡單的三明治也能有令人回味不已的風味，配上紅茶牛奶，剛好是周末午餐最好的輕食選擇。