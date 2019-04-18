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上班族壓力大 心理師教你做對一件事轉化焦慮

2019-04-18 07:39聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

很多上班族因掛心工作而憂鬱、焦慮。諮商心理師建議跳脫自身情境，就能從焦慮想法中脫...
很多上班族因掛心工作而憂鬱、焦慮。諮商心理師建議跳脫自身情境，就能從焦慮想法中脫困。本報資料照片
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放不下工作的人，不僅晚上睡不好，工作時也很容易感到焦慮恐慌。諮商心理師公會全聯會媒體公關主任林萃芬在其新書「鍛鍊心理肌力」中提到，這些因工作而焦慮、憂鬱者，問題不在工作量，而在心態。若能轉換想法，就能帶領自己從焦慮情境中突圍。

容易因工作而焦慮的上班族，做好工作的目的，是為獲得別人的讚賞，期望別人對自己另眼相看，因而會不斷擔心自己表現不好。林萃芬表示，個性憂鬱者大多會時刻掛心尚未完成的工作，這類上班族通常自我要求高，如果無法達成自我要求，便會自我責備。

林萃芬表示，自我要求高的上班族，容易感到疲累，為消除疲累，就會想讓自己趕快休息睡覺，結果越努力想睡，就越睡不著。也由於放不下工作的人，對壓力的容忍性很強，往往都在心理能量耗光的狀態下，才意識到需要調整心態。

在協助上班族降低工作焦慮的過程中，林萃芬發現，有一個方法用來轉化焦慮的效果最好，就是詢問當事人，「如果有朋友遇到同樣的狀況，會如何給對方建議」？幾乎每個人都能馬上想到答案，奇妙的是，當上班族自己身陷其中時，往往無法調整想法，如果能從自身情境中跳脫出來，從別人的角度思考，就能帶領自己從焦慮性想法中脫困。

●上班族是否有「焦慮性想法」自我檢測表

• 自己是否有認同的需求，總是擔心別人怎麼看待自己？

• 大部分時候都活在未來，每件事情都做最壞的打算與預期？

•誇大負面的事情，經常會感受到焦慮的情緒？

•抱持完美主義，任何一點小錯誤都代表徹底失敗？

• 擁有固執的想法，會堅持某些想法，不肯做任何調整？

上述問題，回答「是」愈多，代表愈容易陷入焦慮性想法，耗損心理能量。

上班族憂鬱
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