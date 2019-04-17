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「帶貨女王」范冰冰回來了！超強神仙油、護髮與護膚精華，讓她打破低調狂推

2019-04-17 23:51聯合報 記者劉小川╱即時報導

「帶貨女王」范冰冰回來了！最近傳要復出的范冰冰，這幾天偷偷更新了小紅書，她打破沉默，一口氣大推自己最近愛用的5款商品，包括護髮產品、美容油與護膚保養品，而她不愧是帶貨女王，一上線就吸引快4萬人按讚，大家都搶著看，范冰冰最近到底都用些什麼護髮保養品。

范冰冰之前曾常在小紅書發文，分享自己愛用的保養品、彩妝品，被封為「被演藝圈耽誤的美妝部落客」，這回久違的推薦，讓范冰冰一開頭就寫「久違的更新⋯」，快來一起看看范冰冰這回推薦什麼好貨。

最強「神仙美容油」　用了皮膚都發光

讓范冰冰譽為「神仙油」的就是嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，她提到目前氣溫變高，之前用的護膚油太厚重，這款嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，讓她用起來，像水又像精華液，還有蜂蜜的修復精華顆粒，她早晚都會用來按摩，一用就透出水光肌。

范冰冰還透露小撇步用法，就是滴在面霜、粉底液中使用，都可以更好用與服貼，而且春天使用，可以降低敏感肌膚，讓她大呼是「神仙油」。

「神仙護髮組」　粗硬髮變成絲滑柔順

范冰冰表示，自己是粗硬髮質，而且之前她掉髮嚴重，因此剪了頭髮，就使用「阿道夫」精油護髮素和護髮霜，讓她一用大半年，超級驚豔。

她表示，洗完頭後，會先用護髮素，用了之後會很滑順，沖掉後，再用護髮霜，大量塗在頭髮上，但不要塗到頭皮，如果白天使用，她會戴上護髮帽敷一整天，晚上則是會帶著護髮帽睡覺，之後再沖掉，強調吹乾後，頭髮會柔軟滑順，讓她超級愛。

阿道夫是大陸的品牌，范冰冰指出可能有些人會覺得不夠高檔，但她認為重點是好用，推薦粗硬髮質可以使用。

熬夜肌膚必用　卵殼膜精華用了會發亮

范冰冰提到最近用了很多保養品，但她推薦大陸美容品牌FELANESTEE的卵殼膜精華水、精華液，卵殼膜最近在日本很紅，就是雞蛋與雞蛋殼中間的薄膜。

她形容精華水很適合乾燥季節使用，洗完臉後，會拍三次，再塗精華液，會讓皮膚不那麼乾燥，膚色也會通透均勻，超適合熬夜肌膚使用。

帶貨女王范冰冰重出江湖，再度於小紅書上推薦愛用的美容品。圖／摘自小紅書
帶貨女王范冰冰重出江湖，再度於小紅書上推薦愛用的美容品。圖／摘自小紅書
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范冰冰在小紅書上，推薦自己愛用的護髮、美容品。圖／摘自小紅書
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范冰冰推薦「阿道夫」精油護髮素和護髮霜。圖／摘自小紅書
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范冰冰推薦「阿道夫」精油護髮素和護髮霜。圖／摘自小紅書
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范冰冰推薦ELANESTEE的卵殼膜精華水、精華液。圖／摘自小紅書
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范冰冰推薦嬌蘭皇家蜂王乳平衡油。圖／摘自小紅書
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