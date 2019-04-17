0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊
本周末將迎來復活節，傳統西方社會認為從周五開始直至隔周一，皆為復活節假期，且會安排找彩蛋活動。台灣虎航也將搶搭此波節慶風潮，從明(18)日開始推出為期3天的促銷活動，最低票價0元。
為回饋tigerclub會員，台灣虎航將於4月18日上午10:00起至4月18日晚間23:59，搶先推出會員封館促銷，可訂購的旅行期間為4月18日起至10月26日。符合封館資格的tigerclub會員，將會收到邀請信函，受邀的會員可至指定的活動頁面進行會員身分驗證，通過驗證後可依指示至tigerclub會員封館專頁搶購來回機票，並於促銷期間中進行彩蛋尋找，幸運者可以單程未稅0元及100元的優惠價格購入機票，促銷活動優惠機票數量有限，需備妥6個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。
未獲得邀請的tigerclub會員或是非會員也不要氣餒，4月19日上午10:00至4月20日晚間23:59也推出全面促銷，可訂購的旅行期間為4月19日至10月26日，就有機會享有單程未稅100元或是1,000元的優惠價格，優惠機位數量有限、售完為止。可查：www.tigerairtw.com/event/2019easter/。
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