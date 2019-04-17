櫻花妹最愛「南瓜唇蜜」 Celvoke這款唇蜜全日本都缺貨

2019-04-17 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



誰說夏天彩妝就要走桃花色系？現在櫻花妹都愛上了「南瓜色」，甚至還要加點金沙粉，在夏天陽光下，才夠搶眼，還有唇蜜讓櫻花妹買到缺貨。

日本當紅彩妝品牌Celvoke針對炎熱夏季，推出大地色系的彩妝，讓妳在「唯心漫遊」之際，還能夠與大自然結合的彩妝，如同揮灑在沙灘上的陽光，打上彩妝，讓妳如同夏日的陽光般搶眼，光澤感就像海洋上的波光粼粼般的閃耀動人！

Celvoke被日本譽為大地色之王，很運用春季的彩妝色系，襯托出夏日美妝感，擁有自己獨特性格色調來彰顯出特異獨行。

在日本大賣缺貨的「玩色晶漾唇蜜」，再推出新的4款顏色，以99％天然成分來喚醒每個人對於愛美，與重視使用安心感。讓大家一擦上去驚豔的#07南瓜色唇蜜，裡面還有著流動的金沙粉，就像是陽光下的河流般，吸引大家的目光。新上市的「玩色煥彩潤色條」，剛好搭配來當作唇釉的打底恰恰好。

「玩色煥彩潤色條」有4個顏色可選，天然成分也高達98%，不只可以當嘴唇打底，也能當作腮紅、打亮、修飾，讓整體妝感更立體。

眼妝也是夏天重點，Celvoke在大自然系列中，推出玩色深邃眼影盤、玩色立體眉粉及玩色立體眉筆，針對眼妝，在夏季可以打造清爽脫俗的眼妝。