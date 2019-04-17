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古力娜扎、《她的私生活》朴敏英都愛MULBERRY 全新包款不錯看耶

2019-04-17 20:38聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

英倫品牌MULBERRY在創意總監Johnny Coca操刀之下，除了古靈精怪的服裝常有驚喜，推陳出新的包款也成為女星熱愛的穿搭配件，朴敏英、古力娜扎、艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）都用話題包款穿出多樣風情。

艾瑪羅伯茲以條紋衫、格紋褲搭襯褐色小型Hampstead水桶包，展現復古優雅的調性；繼《金秘書為何那樣》之後再度以《她的私生活》帶來穿搭話題的朴敏英，也曾在品牌活動拎著同款Hampstead包；古力娜扎則是以簡約穿搭配襯鑲嵌幾何立體印花的Hampstead水桶包款，相當俏麗，另外她也選背品牌經典深紅色Harlow學院包，搭配休閒運動風，有衝突趣味。

MULBERRY儼然成了IT包款製造機，近期又推出Millie以及Keeley新款刷新鮮感。Millie容量大，頂部抽繩可將手袋由托特包款轉變為三角狀，抽繩尾端流蘇呼應2019秋冬鞋履的細節設計，包括日暮灰、深琥珀、緋紅等豐富撞色。Keeley則散發一股俏皮小女人的風情，適用多種場合，醒目的Keystone鎖釦為其獨特辨識，靈感來自倫敦旗艦店的石雕工藝品及徽標，包括深琥珀、北歐藍等色澤，是知性又龐克的個性之作。

Millie Tote 深琥珀色，售價44,000元。圖／MULBERRY提供
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朴敏英曾在品牌活動選用褐色小型Hampstead水桶包。圖／取自臉書
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Keeley迷你水晶鑲嵌包款，價格店洽。圖／MULBERRY提供
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古力娜扎選用的幾何立體印花Hampstead水桶包相當俏麗。圖／取自微博
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Millie Tote小型撞色包款，售價35,000元。圖／MULBERRY提供
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古力娜扎以經典Harlow學院包搭配年輕的運動風穿搭。圖／取自微博
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古力娜扎以經典Harlow學院包搭配年輕的運動風穿搭。圖／取自微博
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Keeley撞色包款，售價47,900元。圖／MULBERRY提供
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Keeley深琥珀色包款，售價35,000元。圖／MULBERRY提供
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艾瑪羅伯茲演繹Hampstead水桶包的優雅面貌。圖／取自微博
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Millie Tote撞色包款，售價44,000元。圖／MULBERRY提供
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倫敦
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