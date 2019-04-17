古力娜扎、《她的私生活》朴敏英都愛MULBERRY 全新包款不錯看耶

2019-04-17 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



英倫品牌MULBERRY在創意總監Johnny Coca操刀之下，除了古靈精怪的服裝常有驚喜，推陳出新的包款也成為女星熱愛的穿搭配件，朴敏英、古力娜扎、艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）都用話題包款穿出多樣風情。

艾瑪羅伯茲以條紋衫、格紋褲搭襯褐色小型Hampstead水桶包，展現復古優雅的調性；繼《金秘書為何那樣》之後再度以《她的私生活》帶來穿搭話題的朴敏英，也曾在品牌活動拎著同款Hampstead包；古力娜扎則是以簡約穿搭配襯鑲嵌幾何立體印花的Hampstead水桶包款，相當俏麗，另外她也選背品牌經典深紅色Harlow學院包，搭配休閒運動風，有衝突趣味。