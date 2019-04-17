這兩款「液態唇膏」太美！大推番茄色、西瓜色、奶茶色號快筆記

2019-04-17 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



如果你喜歡液態唇膏的輕盈服貼感，現在又有兩款新鮮貨可以買！ETUDE HOUSE新推出的多彩多汁水凝唇露，全新10色以水果、泡泡糖為靈感，包括超夯的櫻桃番茄色、西瓜色、甜柿色都有；一上市就橫掃西班牙、德國、美國、法國、台灣液態唇膏銷售冠軍的MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏，5月1日起將推出為亞洲人量身訂製的全新11色，其中獲得口紅一哥李佳琦試色激推的4款色號就是「＃117先驅者」、「＃210表演家」、「＃220野心家」、「＃245追尋者」。

ETUDE HOUSE多彩多汁水凝唇露系列不同於一般的水感唇釉，是水油結合的特殊質地，並添加沁涼的薄荷成分，讓唇色散發水潤光澤，微切面的獨特刷頭可符合唇形的特殊弧度，推薦色號包括＃RD302櫻桃番茄、＃PK001蘋果西瓜、＃PK003水果泡泡糖、＃OR203沁涼甜柿。