山林解禁！戶外生活選物店搶進 力邀超馬跑者陳彥博代言帶逛

2019-04-17 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



因應政府宣示山林解禁，戶外生活品牌通路積極布局，打造一站購足的服務，戶外生活選物店「山也行GO MT.」日前更宣布找來冒險運動員陳彥博擔任品牌代言人，鼓勵消費者也能探索山海追尋自我。

目前多在百貨設點的「山也行GO MT.」，主打北歐高機能戶外裝備，並提供一站購足服務，商品像是北歐百年經典品牌「Haglöfs」、瑞士智能衣「Odlo」、歐洲戶外鞋履領導品牌「Salomon」、背包界的勞斯萊斯「Gregory」、美國智慧羊毛「Smartwool」及美國時尚鋼瓶「Hydro Flask」等。

這次找來代言人陳彥博不僅挑戰多元賽事並跨界拍攝電影紀錄片，希望藉由其影響力鼓勵大眾走出戶外，體驗生活的單純美好。而為迎接即將到來的母親節，山也行GO MT.戶外生活選物店也推出六大品牌推薦款，像是Haglöfs Grym Evo防水外套經典的修身剪裁，搭配自然和諧的色彩，100%回收再生尼龍材質，輕鬆穿出北歐戶外生活的態度；Gregory Nano多功能背包，肩帶及背部採透氣泡棉，短程健行或出國旅遊都輕鬆出行。