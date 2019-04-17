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超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52聯合報 記者柯意如╱即時報導

天兒啊，這麼萌的法鬥狗狗漂浮在拿鐵咖啡上，搭配超級澎湃的「提拉米蘇麻糬鬆餅」，整個人都療癒了。為了排解壓力，當然就是要約三五閨密，有空吃頓悠閒的早午餐放鬆心情啊。

「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內。圖／Labu café 提供
「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內。圖／Labu café 提供
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美味可愛的餐點療癒人心。圖／Labu café 提供
美味可愛的餐點療癒人心。圖／Labu café 提供
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「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內，早已是IG吃貨們推薦的早午餐名店，從熱鬧的捷運東門站8號出口，短暫步行後就能抵達了，整體交通上算是挺方便的，「Labu café」以早午餐聞名，店內提供輕食、蛋餅、燉飯、義大利麵、墨西哥捲餅和各式甜點，隨時都可以享受到甜鹹美味，就算晚點起床也沒關係。

明太子鮮蝦義大利麵。圖／Labu café 提供
明太子鮮蝦義大利麵。圖／Labu café 提供
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店內提供各式美味早午餐。圖／Labu café 提供
店內提供各式美味早午餐。圖／Labu café 提供
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墨魚燉飯。圖／Labu café 提供
墨魚燉飯。圖／Labu café 提供
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炙燒鮭魚燉飯。圖／Labu café 提供
炙燒鮭魚燉飯。圖／Labu café 提供
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「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內。圖／Labu café 提供
「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內。圖／Labu café 提供
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網友分享，「Labu café」空間寬敞環境清幽，選擇平日造訪，更能好好享受一下難得的心靜，是一個放鬆心情的好所在。IG小夥伴們推薦的「提拉米蘇麻糬鬆餅」，鬆餅堆高高看起來鬆軟又細綿，是一個超大版的提拉米蘇！麻糬鬆餅的內餡為了增加口感，層層堆疊包夾了麻糬、冰淇淋，酥脆餅乾，有一點微微苦味的可可粉，中和了甜的感覺，感受到冰涼的幸福瞬間，切面也相當滑麗，是一道好吃又好拍的點心。

「提拉米蘇麻糬鬆餅」層次豐富。圖／Labu café 提供
「提拉米蘇麻糬鬆餅」層次豐富。圖／Labu café 提供
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「提拉米蘇麻糬鬆餅」。圖／Labu café 提供
「提拉米蘇麻糬鬆餅」。圖／Labu café 提供
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「提拉米蘇麻糬鬆餅」層次豐富。圖／Labu café 提供
「提拉米蘇麻糬鬆餅」層次豐富。圖／Labu café 提供
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棉花糖「法鬥拿鐵」狗狗探頭。圖／Labu café 提供
棉花糖「法鬥拿鐵」狗狗探頭。圖／Labu café 提供
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可愛的棉花糖「法鬥拿鐵」，也是店內人氣很最高的超萌商品，一送上桌就讓「相機食先」，法鬥造型的棉花糖，正如店狗呆萌模樣，可愛又甜融化人心。該店為寵物友善餐廳，如造訪需留意店家相關規定，假日人潮較多，詳細資訊可上臉書查詢。

棉花糖「法鬥拿鐵」狗狗探頭。圖／Labu café 提供
棉花糖「法鬥拿鐵」狗狗探頭。圖／Labu café 提供
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