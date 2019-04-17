超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



天兒啊，這麼萌的法鬥狗狗漂浮在拿鐵咖啡上，搭配超級澎湃的「提拉米蘇麻糬鬆餅」，整個人都療癒了。為了排解壓力，當然就是要約三五閨密，有空吃頓悠閒的早午餐放鬆心情啊。 「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內。圖／Labu café 提供 分享 facebook 美味可愛的餐點療癒人心。圖／Labu café 提供 分享 facebook

「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內，早已是IG吃貨們推薦的早午餐名店，從熱鬧的捷運東門站8號出口，短暫步行後就能抵達了，整體交通上算是挺方便的，「Labu café」以早午餐聞名，店內提供輕食、蛋餅、燉飯、義大利麵、墨西哥捲餅和各式甜點，隨時都可以享受到甜鹹美味，就算晚點起床也沒關係。 明太子鮮蝦義大利麵。圖／Labu café 提供 分享 facebook 店內提供各式美味早午餐。圖／Labu café 提供 分享 facebook 墨魚燉飯。圖／Labu café 提供 分享 facebook 炙燒鮭魚燉飯。圖／Labu café 提供 分享 facebook 「Labu café」隱藏在東門站附近巷子內。圖／Labu café 提供 分享 facebook

網友分享，「Labu café」空間寬敞環境清幽，選擇平日造訪，更能好好享受一下難得的心靜，是一個放鬆心情的好所在。IG小夥伴們推薦的「提拉米蘇麻糬鬆餅」，鬆餅堆高高看起來鬆軟又細綿，是一個超大版的提拉米蘇！麻糬鬆餅的內餡為了增加口感，層層堆疊包夾了麻糬、冰淇淋，酥脆餅乾，有一點微微苦味的可可粉，中和了甜的感覺，感受到冰涼的幸福瞬間，切面也相當滑麗，是一道好吃又好拍的點心。

「提拉米蘇麻糬鬆餅」層次豐富。圖／Labu café 提供 分享 facebook

「提拉米蘇麻糬鬆餅」。圖／Labu café 提供 分享 facebook

「提拉米蘇麻糬鬆餅」層次豐富。圖／Labu café 提供 分享 facebook

棉花糖「法鬥拿鐵」狗狗探頭。圖／Labu café 提供 分享 facebook