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台灣人就愛吃這味 日本美食接連展店，東京「燒肉LIKE」台灣首店店型、菜單公開

2019-04-17 18:46聯合報 記者江佩君╱即時報導

日式料理一向是台灣人接受度最高且喜愛的料理，也吸引日本餐飲品牌競相來台展店。統一時代百貨台北店引進諸多日本餐飲品牌、占比達35％，當中還有5大信義區獨家，包括東京咖理、東京豚極、勝政豬排、博多山海天婦羅、通堂拉麵，並再引進北區獨家首店「餃子的王將」將於4/27開幕。京站時尚廣場引進日本東京一人燒肉店「燒肉LIKE」，店內最便宜的套餐170元起跳，同樣於4/27開幕。

就算一個人也好想吃燒肉，這應該是不少人的心聲，京站引進來自東京知名單人燒肉店「燒肉LIKE」，有單人烤肉爐和座位設計，主打「美味！快速！C/P值超高！」的特色，店內最便宜的套餐是豬五花＆雞腿肉套餐100g 170元，牛五花套餐100g 180元。4/27進駐京站1樓開幕。

台北統一時代百貨的日本各地美食，除了東京的「大戶屋」、「東京咖理」、「東京豚極」，還有靜岡的「勝政日式豬排」，來自名古屋的「雞三和」自4月開幕以來人潮不斷，看準上班族商機更推出信義獨家的串燒、便當吸客。另外，將迎來京都美食代表，北區獨家首店「餃子的王將」，將於4/27開幕，店型引進日本銀座的新型態店鋪。

另有來自九州的「博多山海」以天婦羅為主打，還有明太子無限供應；沖繩必吃的名店「通堂拉麵」，主打有性別的湯頭。日式吃到飽鍋物則有「涮乃葉」與「Mo-Mo-Paradise」。此外，統一時代聯名卡卡友獨享全館指定餐飲櫃位天天95折，平日加碼再95折，讓喜歡嗑美食的卡友享有小確幸。

BELLAVITA寶麗廣塲即日起至4/30展開一年一度的餐廳周活動，以春日色彩為主題集結館內同28日式料理、侯布雄、合．shabu、厲家菜、bar & restaurant a³、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋、aaa WINE CELLAR & OYSTER BAR、NICE GREEn萊點鍋等8家特色餐廳，用琥珀褐、草木綠、錫蘭黃、赤橙橘、墨色、罌粟紅結合當季食材推出期間限定春色料理。

BELLAVITA合．shabu鍋物料理，黃金龍蝦海鮮套餐1,780+10%。圖...
BELLAVITA合．shabu鍋物料理，黃金龍蝦海鮮套餐1,780+10%。圖／BELLAVITA提供
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燒肉LIKE台灣首店進駐京站，4/27開幕。圖／京站提供
燒肉LIKE台灣首店進駐京站，4/27開幕。圖／京站提供
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統一時代百貨台北店信義區獨家，通堂拉麵。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店信義區獨家，通堂拉麵。圖／統一時代提供
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燒肉LIKE台灣首店進駐京站，4/27開幕。圖／京站提供
燒肉LIKE台灣首店進駐京站，4/27開幕。圖／京站提供
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燒肉LIKE台灣首店菜單與價位。圖／京站提供
燒肉LIKE台灣首店菜單與價位。圖／京站提供
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BELLAVITA同28日式料理，餐廳周午間限定套餐1,080+10%。圖／BE...
BELLAVITA同28日式料理，餐廳周午間限定套餐1,080+10%。圖／BELLAVITA提供
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統一時代百貨台北店北區獨家，餃子的王將將於4/27開幕。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店北區獨家，餃子的王將將於4/27開幕。圖／統一時代提供
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統一時代百貨台北店信義區獨家，勝政日式豬排。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店信義區獨家，勝政日式豬排。圖／統一時代提供
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東京統一時代百貨
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