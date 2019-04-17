4D瑜珈令人彷彿置身竹林、海洋！TRUE YOGA全新品牌逆勢進軍東區

2019-04-17 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



台北東區店家爆退租潮，在東區榮光似乎不如以往現況下，卻有瑜珈健身集團逆勢插旗東區，不僅打造全台唯一的4D情境式瑜珈環境，更力邀國外頂尖師資，搭配豪華淋浴間及更衣室，準備搶攻東區具消費力的女性運動族群。

來自新加坡的瑜珈健身集團TRUE，日前推出全新的精品瑜珈私人會館品牌「YOGA EDITION」，並選擇進駐台北東區做為全台首個據點，TRUE集團執行董事史奎謙表示，目前集團會員人數約7萬多人，每年更持續以兩位數成長，「由於看好台灣瑜珈市場的前景，因此選在東區推出全新品牌YOGA EDITION」。

當被問到是否會擔心東區沒落沒人潮？史奎謙強調，東區其實不是沒落，而是消費型態及商品結構正在轉型中，「以往東區是逛街及時尚的集散地，現在則聚集了許多運動品牌旗艦大店」，這些店會帶動喜歡運動的人口向東區聚集，對瑜珈運動品牌而言是加分。

YOGA EDITION敦南旗艦館占地900坪，共有七層樓，擁有四間大瑜珈教室、兩間私人瑜珈教室，更有全台唯一的4D情境式瑜珈設備，業者首創將情境式投影應用在瑜珈課程，透過高畫質及多角度投影，讓會員彷彿置身蔚藍海洋、幽靜竹林或瑜珈靜修聖地。

另外，新會館共設置52間豪華淋浴間，且每間均備有SPA等級的花灑式淋浴噴頭，更衣室中更備有DYSON吹風機與烘手機，還有可上鎖充電櫃。

而同樣鎖定女性健身需求，輕適能女性友善運動空間日前推出「網美養成班」，看好有越來越多人選在春夏出遊季節，上山下海想拍出一張網美照，透過專業教練的指導，讓女孩們雕塑體態同時也能鍛練體能，「網美養成班」特惠方案能以8,888元購買20點團課及2堂個人量身規劃（原價12,176元）。