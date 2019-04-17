影展紅毯女星珠寶造型較勁！大克拉鑽石退流行 有風格才重要

2019-04-17 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近期有數個電影盛事接連登場，包括了北京國際電影節（Beijing International Film Festival）以及香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards），都聚集了最當紅的明星們。而各個女星紅毯造型當然就是必備的一環，然而從其中所配戴的高級珠寶行頭，也能看出趨勢，那就往年熱門的大克拉鑽石，今年變得更少了。

先登場的北京國際電影節有著戲裡、戲外都是天后的劉嘉玲來加持開幕儀式，好不風光。而成為評審委員中唯一的女性代表，氣勢自然不能輸人，因此當晚的劉嘉玲身穿了剪裁特殊的銘黃色高級訂製現身，帶有披風式的設計，果然霸氣十足。因此，在配件上她便挑選了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的New York系列Brownstone綠松石鑽石耳環，以及718 Marble Marquetry藍寶石鑽石戒指。藍色系為主的珠寶，巧妙的與服裝的顏色形成對比。而且造型的氣勢已夠強大，所以主石尺寸都不若以往的誇張，如戒指僅有3.47克拉，但已貴氣十足。

和劉嘉玲同場的女星白百何造型更是簡約，黑、白拼接的斜肩服裝造型，正好凸顯了所配戴的De Beers的Talisman Essence系列18K黃金耳環、戒指與手鐲。其上以經過拋光的鑽石和原石做搭配，反而有一種純粹的魅力，更別說最大的單品鑽石總共甚至不到2克拉。

而香港電影金像獎則有女神宋慧喬來站台，典雅的黑色V領禮服，搭配了Chaumet的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊與耳環，造型既大方又合宜，可說是紅毯上的最大亮點之一。提名「最佳女主角」的蔡卓妍 （阿Sa）雖然以透膚的紗質珠飾禮服，現身紅毯，不過卻混搭了具可愛風格的Chaumet Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環、戒指，稍稍的平衡了她帶給人的性感。