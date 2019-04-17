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影展紅毯女星珠寶造型較勁！大克拉鑽石退流行 有風格才重要

2019-04-17 18:21聯合報 記者曾智緯╱即時報導

近期有數個電影盛事接連登場，包括了北京國際電影節（Beijing International Film Festival）以及香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards），都聚集了最當紅的明星們。而各個女星紅毯造型當然就是必備的一環，然而從其中所配戴的高級珠寶行頭，也能看出趨勢，那就往年熱門的大克拉鑽石，今年變得更少了。

先登場的北京國際電影節有著戲裡、戲外都是天后的劉嘉玲來加持開幕儀式，好不風光。而成為評審委員中唯一的女性代表，氣勢自然不能輸人，因此當晚的劉嘉玲身穿了剪裁特殊的銘黃色高級訂製現身，帶有披風式的設計，果然霸氣十足。因此，在配件上她便挑選了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的New York系列Brownstone綠松石鑽石耳環，以及718 Marble Marquetry藍寶石鑽石戒指。藍色系為主的珠寶，巧妙的與服裝的顏色形成對比。而且造型的氣勢已夠強大，所以主石尺寸都不若以往的誇張，如戒指僅有3.47克拉，但已貴氣十足。

和劉嘉玲同場的女星白百何造型更是簡約，黑、白拼接的斜肩服裝造型，正好凸顯了所配戴的De Beers的Talisman Essence系列18K黃金耳環、戒指與手鐲。其上以經過拋光的鑽石和原石做搭配，反而有一種純粹的魅力，更別說最大的單品鑽石總共甚至不到2克拉。

而香港電影金像獎則有女神宋慧喬來站台，典雅的黑色V領禮服，搭配了Chaumet的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊與耳環，造型既大方又合宜，可說是紅毯上的最大亮點之一。提名「最佳女主角」的蔡卓妍 （阿Sa）雖然以透膚的紗質珠飾禮服，現身紅毯，不過卻混搭了具可愛風格的Chaumet Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環、戒指，稍稍的平衡了她帶給人的性感。

另外，擔任香港電影金像獎頒獎嘉賓的頒獎嘉賓薛凱琪、謝安琪，則恰巧以一白、一黑的造型出席。 薛凱琪穿上白色蕾絲禮服，雖是低胸的剪裁，卻自帶「仙氣」，而胸前的De Beers Arpeggia高級珠寶鑽石項鍊，為垂墜式設計，合宜的拉長了視覺比例，相當的高雅。謝安琪則選擇黑色褲裝登場，在看似酷勁十足的造型裡，陪襯的則是De Beers Aura五鑽垂墜式耳環與Arpeggia高級珠寶鑽石耳環，透過左右配戴不同設計的珠寶耳環，呈現富有個性的品味與新的搭配技巧。

De Beers Talisman Essence 18K黃金手鐲，以拋光鑽石及...
De Beers Talisman Essence 18K黃金手鐲，以拋光鑽石及鑽石原石交互搭配，鑽石總重1.15克拉，約11萬3,000元。圖／De Beers提供
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Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K...
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K白金可轉換式項鍊，共322顆鑽石，約554萬5,000元。圖／Chaumet提供
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謝安琪則選擇黑色褲裝登場，陪襯的則是De Beers Aura五鑽垂墜式耳環與A...
謝安琪則選擇黑色褲裝登場，陪襯的則是De Beers Aura五鑽垂墜式耳環與Arpeggia高級珠寶鑽石耳環，富有個性。圖／De Beers提供
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De Beers Arpeggia高級珠寶鑽石耳環，18K白金底座，鑽石總重4....
De Beers Arpeggia高級珠寶鑽石耳環，18K白金底座，鑽石總重4.76克拉，約80萬5,000元。圖／De Beers提供
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Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K...
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K白金耳環，約66萬2,000元。圖／Chaumet提供
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Arpeggia高級珠寶鑽石項鍊，18K白金底座，鑽石總重34.66克拉，價格店...
Arpeggia高級珠寶鑽石項鍊，18K白金底座，鑽石總重34.66克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry藍寶石鑽石...
海瑞溫斯頓New York系列718 Marble Marquetry藍寶石鑽石戒指，鉑金底座，價格店洽。圖／Harry Winston提供
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薛凱琪穿上白色蕾絲禮服，胸前的De Beers Arpeggia高級珠寶鑽石項鍊...
薛凱琪穿上白色蕾絲禮服，胸前的De Beers Arpeggia高級珠寶鑽石項鍊，為垂墜式設計，合宜的拉長了視覺比例。圖／De Beers提供
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女星白百何現身北京國際電影節開幕式，搭配了De Beers同一系列的耳環、戒指和...
女星白百何現身北京國際電影節開幕式，搭配了De Beers同一系列的耳環、戒指和手鐲，造型簡約。圖／De Beers提供
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劉嘉玲身穿Valentino高級訂製服，出席北京國際電影節開幕式，配戴了海瑞溫斯...
劉嘉玲身穿Valentino高級訂製服，出席北京國際電影節開幕式，配戴了海瑞溫斯頓的綠松石鑽石耳環，以及藍寶石鑽石戒指，霸氣十足。圖／Valentino提供
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蔡卓妍雖以透膚的紗質禮服，現身香港電影金像獎紅毯，不過卻混搭了可愛風格的Chau...
蔡卓妍雖以透膚的紗質禮服，現身香港電影金像獎紅毯，不過卻混搭了可愛風格的Chaumet Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環、戒指。圖／Chaumet提供
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海瑞溫斯頓New York系列Brownstone綠松石鑽石耳環，鉑金底座，價格...
海瑞溫斯頓New York系列Brownstone綠松石鑽石耳環，鉑金底座，價格店洽。圖／Harry Winston提供
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De Beers Aura五鑽垂墜式耳環，鑽石總重4.91克拉，價格店洽。圖／D...
De Beers Aura五鑽垂墜式耳環，鑽石總重4.91克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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女神宋慧喬以典雅的黑色V領禮服，搭配了Chaumet的Joséphine Aig...
女神宋慧喬以典雅的黑色V領禮服，搭配了Chaumet的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊與耳環。圖／Chaumet提供
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Chaumet Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環，約124萬元。...
Chaumet Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環，約124萬元。圖／Chaumet提供
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